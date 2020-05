Carissimi abbonati/amici/tifosi,

che dire: mi avete fatto commuovere ed emozionare!

In tante occasioni ho tenuto a ribadire e sottolineare quanto la vostra passione,

la nostra passione, non conosca limiti e confini, distanze e ostacoli.

Bene, riuscite sempre più a sorprendermi, e trovare le parole giuste è sempre più difficile.

La manifestazione di puro AMORE che ieri avete dimostrato è speciale, unica e rara.

Da custodire gelosamente tra i ricordi più emozionanti di questo percorso di vita insieme.

“Andrà tutto bene” è lo slogan che ci ha accompagnato in questi mesi chiusi dentro casa, tra dubbi, problemi, paure e speranze. “Andrà tutto bene” è ciò che ieri avete dimostrato voi non solo a parole, ma a fatti concreti.

Ieri pomeriggio, dopo diverse consultazioni con il nostro partner ufficiale di gestione ticketing Vivaticket, abbiamo diramato le disposizioni di biglietteria per i match annullati e gli abbonamenti stagionali.

Avendo apprezzato in più occasioni il vostro incondizionato sostegno, avevamo messo in conto una volontà comune di ripartenza e solidarietà anche nella nostra più grande passione. La pallacanestro.

Mai ci saremmo aspettati una dimostrazione così enorme di affetto. I social, le mail societarie e personali, ogni spazio comune sono stati letteralmente invasi dai vostri messaggi di vicinanza e rinuncia a ogni possibile forma di rimborso.

“Io per ringraziarvi dello spettacolo e delle emozioni che ci avete trasmesso e per averci reso orgogliosi in tutta Italia di questa maglia, RINUNCIO a qualsiasi rimborso o voucher per il mio abbonamento e rimango in attesa di poter rinnovare per la stagione 20/21. GRAZIE”

Questo, uno dei tantissimi messaggi diffusi sui nostri canali. Un atto spontaneo di fiducia per ripartire tutti insieme come una vera COMUNITÀ.

Abbiamo e avremo sempre più bisogno di tutti voi per continuare a coltivare il nostro grande sogno fatto di sacrifici, sconfitte, gioie e ripartenze.

Grazie a Voi questa giornata ha un sapore speciale, linfa vitale in vista di un futuro difficile e complicato.

Già da oggi saremo al lavoro per programmare la nuova stagione di Serie A, nell’assemblea di Lega che definirà le linee guida del prossimo campionato.

Siamo focalizzati su tre step da affrontare con professionalità ed entusiasmo: la composizione del nuovo roster – la prossima campagna abbonamenti non appena avremo chiarezza su questa materia – la nascita della New Arena, elemento fondamentale per proseguire ciò che è stato fatto in questi anni.

Queste sfide che ci attendono, dal presente al futuro, le affronteremo come sempre TUTTI INSIEME.

Anche in questa occasione, mi avete e ci avete riempito il cuore.

GRAZIE e sempre #ForzaBrindisi

Il Presidente Fernando Marino.