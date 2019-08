Dopo la convincente vittoria e prestazione all’esordio in precampionato, la Happy Casa Brindisi tornerà in campo questa sera alle 20:15 per disputare la finale della Lignano BH Cup 2019. Avversario di lusso i campioni d’Italia dell’Umana Reyer Venezia, nell’anticipo del match di Supercoppa Italiana che andrà in scena tra poco più di venti giorni a Bari.

La finale del torneo di Lignano Sabbiadoro verrà trasmessa in diretta dal media partner della Happy Casa Brindisi, Antenna Sud, in diretta tv sul canale 13 del digitale terrestre e in live streaming sul sito www.antennasud.com e sulla pagina facebook dell’emittente televisiva. Palla a due prevista per le ore 20:15.

