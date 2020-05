Per la decima edizione dei “Luoghi del Cuore Fai”, il Comitato fr/Azione Tuturano candida la Chiesa della Madonna del Giardino.

La candidatura di un luogo può nascere in maniera spontanea da parte dei cittadini, ed è quello che è successo nella piccola frazione di Tuturano, dove è stata proposta al censimento la Chiesa della Madonna del Giardino, e il Comitato fr/Azione Tuturano se ne sta facendo promotore coi propri mezzi: “Punto cardine dell’opera del Comitato è proprio la rivalutazione del territorio, accompagnato dalla volontà dei volontari di vivere in una realtà qualitativamente migliore, e di donare alla comunità intera dei servizi, degli svaghi, dei motivi per i quali andare fieri del luogo in cui vivono. Da qui il tentativo di riportare l’attenzione su questo gioiello artistico presente nella frazione.” Ricostruita nel 1598, presenta una pianta a croce latina, al suo interno vi è uno splendido ciclo di pitture parietali, e di particolare importanza è l’affresco bizantino della Madonna “Glikofilusa” appartenente sicuramente ad un precedente edificio di culto del 1200. ”

Quello che tutti possiamo fare è dare il nostro voto accedendo al link https://www.fondoambiente.it/luoghi/chiesa-madonna-del-giardino?ldc . Per passare alla seconda fase bisogna raggiungere almeno 2000 voti, ma speriamo che letteralmente scali la classifica con molti più clic, in questo modo potrebbe avere diritto a dei fondi per potrebbero servire per il completamento del restauro, la sua promozione ecc. Viviamo un momento storico tragico, lentamente ci riappropriamo dei posti che abbiamo trascurato. Queste iniziative ci fanno sperare in un futuro comunque positivo, fatto di impegno, solidarietà e bellezza che tutti abbiamo il dovere di proteggere in prima persona, per avere diritto a godere di tutte le nostre eccellenze.

Comitato fr/Azione Tuturano