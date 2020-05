Abbiamo depositano un ordine del giorno per impegnare Sindaco e Giunta ad assumere tutte le iniziative volte a raggiungere questo obiettivo presso la Regione. E propongono che sia discusso nella prossima seduta utile del Consiglio Comunale.

Il Consiglio comunale di Brindisi dia pieno mandato a Sindaco e Giunta per l’adozione di tutti gli atti utili e necessari, nel rispetto del proprio ambito di competenza, a potenziare la sanità pubblica di città e provincia.

L’emergenza Coronavirus ha messo nuovamente in luce, soprattutto nella nostra Provincia, tutte le criticità del sistema sanitario territoriale, rese evidenti non solo da una gestione non condivisibile, ma anche da un sistematico smantellamento della sanità pubblica che ha desertificato e marginalizzato il brindisino, peggiorando notevolmente i servizi per il diritto alla salute dei cittadini, anche più di quanto avvenuto in altre province pugliesi. Tutti gli interventi, le azioni e gli atti amministrativi nel settore sanitario della Regione Puglia devono tendere a potenziare e riqualificare gli Ospedali Pubblici presenti nella Provincia di Brindisi al fine di tornare ad un sistema di sanità diffusa.

Per questo motivo chiediamo una forte presa di posizione, nella massima assise cittadina, di tutte le forze politiche affinché la Regione Puglia corregga la propria politica in tema di strutture sanitarie fino ad ora oltremodo penalizzante per il nostro territorio.

MoVimento 5 Stelle Brindisi