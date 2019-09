H appy Casa Brindisi comunica l’ingresso di ‘Mai Boxes Etc’ in qualità di partner e fornitore ufficiale per la prossima stagione sportiva 2019/20.

Fondata a San Diego, in California nel 1980, Mail Boxes Etc. è stata introdotta in Italia nel 1993 da Graziano Fiorelli che acquisì da MBE la licenza del marchio. Dall’apertura del primo Centro pilota a Milano nel 1993 ad oggi la Rete italiana è arrivata ad oltre 500 Centri Affiliati.

Facilitare in tutto il mondo l’attività di imprenditori e privati, attraverso il network di distribuzione di servizi e prodotti, offrendo alla clientela soluzioni personalizzate e di facile accesso, contraddistinte da un livello di servizio unico è la mission dell’azienda.

MBE opera nel settore dei servizi ai Privati ed alle Imprese, principalmente piccole e medie aziende, offrendo consulenza al fine di rendere più efficienti, attraverso la loro esternalizzazione, quei processi – principalmente legati alla micro logistica, alle spedizioni, alla grafica e stampa – che non costituiscono l’attività principale dei clienti. Spedizioni e imballaggio, disegno grafico e stampa, servizi postali, prodotti per ufficio al centro dell’interesse.

Il centro Mail Boxes è a Brindisi e vi aspetta alla Via del Mare 26, aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle 8.30 alle 19.00.

Fedex, Tnt, Ups, Dhl, Sda…i migliori brand al servizio dei nostri tifosi biancazzurri con tariffari dedicati per poter spedire in tutto il mondo.

Spedire, ricevere e comunicare da oggi è più facile con la Happy Casa Brindisi e MBE.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi