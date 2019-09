Nella seconda giornata del ‘IX Memorial Pentassuglia’ il Peristeri BC Athens sorprende l’Anwil Wloclawek e riapre i giochi per l’assegnazione della Happy Casa Cup.

Il team greco ha battuto con il punteggio di 80-69 i campioni di Polonia in carica che ieri sera avevano compiuto il blitz sbancando il PalaPentassuglia (93-100) al termine di un match avvincente e combattuto.

In virtù dei risultati dei primi due giorni, decisiva sarà la partita conclusiva del memorial dedicato a Elio Pentassuglia. Domenica alle ore 19:00 la Happy Casa Brindisi tornerà in campo per sfidare il Peristeri Atene. Una vittoria, con un margine di 9 o più punti di vantaggio, garantirebbe di alzare la Happy Casa Cup e di aggiudicarsi la nona edizione del torneo.

Palla a due ore 19 al PalaPentassuglia. Biglietti in vendita al botteghino del palasport a partire dalle 18:00, orario in cui apriranno i cancelli del palazzetto.