Quale miglior modo per riprendere le attività se non organizzando una festa? Mercoledì 4 settembre 2019 il Cag riparte a tutti gli effetti con Happy Day Party, una festa vintage organizzata in collaborazione con alcuni cittadini ormai collaboratori fissi del nostro Centro per ricominciare con la giusta energia, voglia di divertirsi e di stare insieme.

Il tema è stato scelto perché tutti i partecipanti si possano sentire liberi di esprimersi indossando uno o più accessori d’epoca o che richiamino annate memorabili. La serata sarà impreziosita dalla presenza dei Rinoplastici che si esibiranno dal vivo in duo e faranno da vero e proprio “juke box umano” sfoderando un ricco repertorio di grandi successi musicali italiani e stranieri del passato. Giochi musicali a tema, luci, proiezioni, installazioni che richiamano alla musica e al passato e un momento di convivialità completeranno il quadro delle attività in un’atmosfera magica e disincantata come quella degli anni del dopoguerra e degli anni ’60 durante i quali la voglia di ricominciare e ricostruire un futuro migliore era tanta e largamente condivisa. Una ricerca di felicità fatta di cose semplici, di canzoni, balli e spensieratezza, ma anche di costruzione di senso di comunità e di fiducia; tutti obiettivi che le cooperative che gestiscono il Cag , lo staff e tutti coloro che lo frequentano hanno a cuore e perseguono da tempo.

Per ulteriori informazioni:

Mail: cagparadisobrindisi@gmail.com

Tel: 0831453592

Sito: http://www.cagbrindisi.it/

Facebook: https://www.facebook.com/cagbrindisi