“E’ uno slogan ma anche impegno che può rivelarsi semplice: “Puliamo il mondo” è un’azione da compiere insieme ad altri, un esempio per rafforzare il rapporto tra cittadini ed enti pubblici. Quella di domenica è l’occasione per diventare ciascuno un po’ custode del proprio territorio. Oppure, per dirla con le parole di Legambiente, ognuno “custode di territori e paesaggi meravigliosi, troppo spesso sfregiati dall’incuria, dell’abbandono e, nei casi più gravi, dall’ecomafia”, così l’assessore all’ecologia e all’ambiente del comune di Mesagne Maria Teresa Saracino presenta l’iniziativa del prossimo 22 settembre.

Si tratta del più organizzato appuntamento di volontariato ambientale, promosso da Legambiente con i patrocini dei Ministeri dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dell’Upi. Giunta in Italia alla ventisettesima edizione, in più di 120 Paesi semplici cittadini e amministratori locali, scuole e imprese si uniscono in nome di un obiettivo comune: rendere migliore, e quindi più pulito, il proprio territorio. A Mesagne l’iniziativa prevederà la pulizia di due aree: l’appuntamento è al quartiere Grutti e nei pressi dell’area di servizio alla zona industriale.

‘Occorre cogliere e creare le occasioni per promuovere la cura del territorio e del paesaggio. E’ una missione quella in cui rientrano gli interventi legati alla tutela dell’ambiente e del suolo dall’inquinamento. Sono orgoglioso del gruppo di persone che provvederanno alla raccolta di rifiuti perché sono sempre i fatti a lasciare il segno, molto più di quanto possono fare le parole” ha dichiarato il sindaco Toni Matarrelli. All’appuntamento parteciperanno i volontari dell’associazione ‘Un sacco di gente con il sacco’, i ragazzi dell’Azione Cattolica della Santissima Annunziata, gli ospiti dello Sprar, gli amministratori e le responsabili degli uffici ecologia e ambiente del comune, Francesca Andriola E Marta Caliolo.

Tutti possono aderire all’iniziativa. Per informazioni contattare gli uffici ecologia e ambiente del comune di Mesagne-0831772253