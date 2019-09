Torna per il terzo anno di fila Ostuni Green Party, l’evento che tinge di verde l’estate ostunese. Organizzata e promossa dall’associazione Ostuni Green Riot la festa sarà, ancora una volta, l’occasione ideale per trascorrere un lungo pomeriggio all’aperto, vivendo un’esperienza di condivisione e interazione.

Ostuni Green Party si terrà domenica 15 settembre a partire dalle ore 16.30 all’interno dell’ormai consueta cornice bucolica di Giovannarolla Green House (Km 5.3 – SS 29 per San Michele Salentino). L’evento è finalizzato a sostenere l’attività di educazione ambientale e sensibilizzazione ecologista svolta dall’associazione in cinque anni di attività.

Dal pomeriggio fino a mezzanotte, Ostuni Green Riot aspetta chiunque voglia divertirsi e soffermarsi su temi legati alla salvaguardia del verde pubblico urbano e più in generale alla cura degli spazi verdi sia privati, che condivisi.

Se ciascun abitante, che risiede o che visita temporaneamente il nostro meraviglioso territorio, contribuisse a mantenere pulito l’ambiente in cui si trova, la Città bianca sarebbe molto più bella di com’è. Con questo spirito Ostuni Green Riot invita chiunque voglia conoscere l’attività dell’associazione, a vivere una giornata di festa autentica, per celebrare semplicemente la bellezza della natura e dei rapporti umani. Ai bambini, graditissimi ospiti del collettivo, è dedicato un ampio spazio per giocare e divertirsi tra loro, o in compagnia dei propri genitori.

È dedicato a gradi e piccini il “Laboratorio Verde” in programma per le ore 16.30. Organizzato in collaborazione con l’associazione ostunese “Il Gabbiano”, il laboratorio prevede la realizzazione e la decorazione di elementi che andranno a completare l’arredo urbano dell’aiuola in viale degli Emigranti, già oggetto di riqualificazione da parte di Ostuni Green Riot. Contemporaneamente, si svolgerà una Passeggiata nell’Arte a cura di Monica Giovene, professionista ostunese che guiderà i presenti in quelle che saranno delle vere e proprie escursioni virtuali tra opere d’arte che hanno come protagonista la natura e il paesaggio. Seguiranno laboratori per la creazione di talee ornamentali e la messa a dimora di piante e fiori.

Alle ore 18 il dottore forestale e paesaggista ostunese Tommaso Giorgino terrà il seminario “Verde pubblico e surriscaldamento ambientale”, incentrato sul tema dei repentini cambiamenti climatici. Considerato che la qualità dell’aria che respiriamo è al collasso, pur sapendo che non è possibile risolvere l’effetto serra e il riscaldamento globale nel suo insieme con la piantumazione di alberi e la cura di orti urbani, è inconfutabile che l’investimento in termini di verde pubblico rappresenti l’unica possibilità di gestire l’inevitabile peggioramento delle condizioni atmosferiche.

Alle ore 18.45 torna a grande richiesta il seminario su “Tecniche e coltura dei bonsai”, tenuto dai membri dell’associazione Taranto Bonsai Club. Appassionati e curiosi avranno la possibilità di conoscere meglio l’affascinante mondo degli alberi in miniatura, osservando in diretta la lavorazione di alcuni esemplari grazie all’abilità dei maestri bonsaisti coinvolti.

Alle ore 18.45 l’attore Alessandro Epifani si esibirà in un originale spettacolo teatrale, costruito su brani e poesie che si ispirano alla straordinaria ed ineguagliabile bellezza della natura.

La musica dal vivo della Jammers Acoustic Band aprirà la seconda parte di Ostuni Green Party alle ore 21, con un elegante concerto rock che scalderà l’atmosfera sull’aia di Giovannarolla Green House. I Jammers si esibiranno in acustico, con una formazione composta da Rocco Manduzio (voce) e dal Maestro Lorenzo Melchiorre (chitarra).

Dalle 22.30 in poi l’aia si trasforma in un vero e proprio dancefloor con la selezione musicale di Dj.G, che chiuderà con brio la terza edizione di Ostuni Green Party.

Info e prenotazioni: ostunigreenriot@gmail.com / 328 682 60 52 / 329 262 47 47 / 348 002 39 70.