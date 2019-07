“La cosa più bella? Rincontrare i ragazzi, ascoltare i loro racconti e capire che abbiamo seminato qualcosa di buono”. A parlare è Stefania Molfetta, responsabile della formazione di Lab Creation; lei e Dario Ziza, da venti anni, hanno scelto, a Mesagne, di dedicare parte del loro tempo ai giovani del proprio territorio.

Era il 1999 quando hanno fondato l’Associazione MusicArte, un’organizzazione di volontariato nata con l’obiettivo di allontanare dalla strada i ragazzi a rischio di devianza; grazie ad una convenzione con il Comune è nato, qualche mese dopo, il centro di aggregazione Giovanile “Angolo 20”, un luogo dove i ragazzi potevano finalmente esprimersi.

“Non a caso la nostra sede si trovava nel centro storico, in via Antonio Profilo Fu Tommaso n.20, nel cuore della città di Mesagne, dove all’epoca c’era una maggiore percentuale di ragazzi a rischio- ci spiega Dario Ziza, presidente di MusicArte- la nostra è stata una scelta dettata da un desiderio, quello di creare un vero e proprio punto di aggregazione per tutti i ragazzi di qualsiasi estrazione fossero”.

“Angolo 20” è stato per quasi dieci anni un punto di riferimento per i giovani mesagnesi; in quei locali si svolgevano corsi di musica, di pittura, ma anche di inglese e di informatica e di teatro, nelle proprie sale prove, le uniche a l’epoca, i ragazzi si incontravano per suonare. Centinaia di ragazzi frequentavano l’Associazione che per anni, fra l’altro, ha organizzato anche importanti eventi e ha partecipato a manifestazioni di grande interesse per i cittadini.

“Sino al 2008, ad esempio, abbiamo dato vita al Your Sound Festival – ci racconta Stefania Molfetta – e, per diversi anni, abbiamo offerto il nostro contributo nell’organizzazione di Natale nel cuore. L’allora Assessore Regionale Minervini visitò la nostra sede e rimase colpito da quello che facevamo. Poi undici anni fa abbiamo partecipato al bando regionale Bollenti Spiriti finanziato dall’Assessorato alle Politiche giovanili; abbiamo vinto la gara d’appalto ed eccoci a gestire dal 2010 il laboratorio urbano Lab Creation, in via Lucantonio Resta n. 15 l’unico vero laboratorio urbano della città di Mesagne.

Lab Creation è frutto dell’azione strategica della Regione Puglia per riattivare, potenziare e mettere in rete gli spazi per i giovani nati all’interno di ex edifici pubblici abbandonati. Il laboratorio urbano è stato realizzato nell’ex mercato del pesce ed è uno spazio in cui il giovane si sente realmente protagonista, soggetto attore e attivo; uno spazio aperto per la creatività, un’officina creativa all’interno della quale sviluppare le proprie potenzialità grazie a corsi, attrezzature, professionalità.

In questi ultimi dieci anni, tra l’altro MusicArte con i suoi vari collaboratori è impegnata a promuovere le nuove tecnologie e l’utilizzo di esse nel mondo del lavoro.

Oggi nella struttura convivono ed operano in sinergia diverse associazioni coordinate da MusicArte, l’unica associazione di Mesagne che da 20 anni si occupa di musica moderna e che fa da collante e garante.

“Gestire Lab Creation non è facile- ci spiegano Dario e Stefania- cerchiamo di creare un ambiente salubre attraverso la vigilanza, il controllo; facciamo delle scelte che puntano alla qualità e non alla quantità. Al momento contiamo quasi 200 iscritti ed è un dato che ci rende orgogliosi. Siamo sempre alla ricerca di finanziamenti che possano permetterci di offrire corsi con costi contenuti; vorremmo addirittura azzerarli ma le opportunità di reperire fondi non sono tante quindi ancora non possiamo permettercelo. Le gratificazioni ci ripagano dei tanti sacrifici. Abbiamo collaborato con numerose associazioni a livello nazionale ed internazionale, come un’associazione tedesca di genitori con figli affetti da atresia esofagea che si è rivolta a noi per la realizzazione di un’animazione in grafica 3D, abbiamo collaborato, per il progetto, con il Policlinico di Bari e l’ospedale Bambin Gesù di Roma”.

MusicArte collabora anche con l’azienda Imago Edizioni che da vent’anni si occupa di grafica 3D. A Lab Creation ci sono, infatti, anche corsi di grafica pubblicitaria ed editoriali, industrial design, grafica web, grafica per animazione cartoon, 3D Pro.

“Cerchiamo di offrire servizi al passo con i tempi, prepariamo ragazzi che possono inserirsi facilmente nel mondo del lavoro. Molti di loro, grazie ai corsi di grafica 3D, hanno trovato occupazione. I nostri docenti sono altamente qualificati. Al momento sono sette e noi siamo fieri di poter offrire occupazione oltre che formare ed aggregare”.

Nei locali del Laboratorio c’è anche una scuola di musica, una sala prove, uno studio di registrazione, una sala conferenze, un caffè letterario; si svolgono, poi, corsi di inglese e fotografia. Quest’anno, per la prima volta, è stato avviato un progetto di alternanza scuola- lavoro che ha visto protagonisti gli studenti dell’ITIS “Giorgi” di Brindisi impegnati nell’acquisire strumenti per l’avvio di un lavoro di un ufficio di comunicazione.

“Vogliamo festeggiare i vent’anni della nostra associazione- hanno concluso Dario Ziza e Stefania Molfetta- con una serie di iniziative, stiamo lavorando per farle coincidere con l’avvio dei corsi a Settembre”.