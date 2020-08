Dall’amore per il nostro territorio e dalla consapevolezza che meriti di essere conosciuto e raccontato in tutte le sue sfaccettature, nasce “Enjoy Brindisi”, una serie di iniziative tese a far vivere ad autoctoni e turisti colori, profumi e sapori della nostra terra.

Il progetto vede la partecipazione de L’Hospitale del turista e de L’Ora di Brindisi Comunication con il supporto dell’Associazione Le Colonne per le guide interessate, ed oltre ad offrire esperienze originali, mira nel medio periodo a mettere in rete gli operatori turistici del territorio.

Il primo appuntamento con Enjoy Brindisi è fissato per giovedì 20 agosto. Il luogo prescelto è lo straordinario Parco di Punta del Serrone, dove i partecipanti verranno immersi in un viaggio tra le numerose testimonianze storiche presenti e la bellezza del luogo.

Per chi avesse voglia di fare una ciclo-passeggiata lungo la litoranea, il ritrovo è alle ore 16:45 presso il Monumento al Marinaio d’Italia, dove ci sarà la possibilità di visitare la mostra sui paesaggi costieri “Sta Come Torre”, curata da Paolo Mele.

Per chi fosse interessato solo alla visita guidata al Parco di Punta del Serrone, invece, il ritrovo è fissato per le ore 17:45 all’ingresso della spiaggia di Granchio Rosso.

Al termine del tour, è previsto un momento di convivialità, per godere appieno dell’impareggiabile tramonto sul mare offerto dalla location. Perciò, ci sarà spazio per un “happy hour” brindisino a base di friselle, vino, dolci tipici e… ‘mellonata’ finale. E se le condizioni meteorologiche lo dovessero consentire, anche per un tuffo nelle verdi acque di Punta del Serrone, aspettando che il sole scompaia dietro il mare.

Per info

E-mail: enjoybrindisi@gmail.com

oppure

Cel: 3286323913

La prenotazione della visita guidata previo versamento della quota di partecipazione è da effettuarsi presso L’Hospitale del Turista, di fronte al tempietto di San Giovanni al Sepolcro.