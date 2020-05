I Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro hanno arrestato, in flagranza di reato, un 20enne del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, nella tarda mattinata di ieri, il giovane, a seguito di perquisizione domiciliare effettuata presso la propria abitazione, è stato trovato in possesso di grammi 60 di hashish e materiale vario utile per il confezionamento della sostanza stupefacente, il tutto occultato all’interno di due scarpe custodite nella camera da letto.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dopo le formalità di rito, il 20enne è stato rimessa in libertà, mentre la droga e il materiale rinvenuti sottoposti a sequestro.