In data 7/04/2020 l’amministratore della società Heritage SRLS (Società che commercializza all’ingrosso prodotti alimentari confezionati) protocolla una richiesta in cui chiede al Sindaco di Torre Santa Susanna, la possibilità di utilizzare il nome del nostro comune nel marchio del proprio prodotto, “Il peperoncino di Torre Santa Susanna”. Specifichiamo: solo il nome.

Occorre precisare che lo stesso amministratore nel memorandum allegato alla richiesta protocollata scrive di attività economica, quindi con fini di lucro.

In data 8/04/2020, con una deliberazione di giunta approvata all’unanimità, la giunta Saccomanno accoglie la richiesta presentata dalla società Heritage specificando inoltre che tale iniziativa NON MANIFESTA FINI DI LUCRO pertanto, conforme ai principi di promozione del nostro territorio.

Con tale motivazione la stessa concedeva la possibilità di utilizzo del NOME e dello STEMMA del nostro comune. Ripetiamo: NOME e STEMMA.

Cioè l’amministrazione a fronte di una semplice richiesta di adozione del nome concede anche l’utilizzo dello stemma.

A questo si aggiunga il fatto che nella delibera, come già detto, si parla di uno scopo con finalità pubbliche volte alla promozione del territorio e quindi non di lucro non specificando sulla base di quale affermazione.

Date le numerose incongruenze, nel pomeriggio del 14/04/2020 Mariella Pungente e Baldassare Epifani in qualità di consiglieri comunali del Partito Democratico hanno prima chiesto la sospensione della delibera n° 40 e successivamente, attraverso lo strumento dell’interrogazione (che alleghiamo), posto al Sindaco tre domande:

1 – La motivazione per il quale si è concesso l’utilizzo dello stemma comunale a fronte della semplice richiesta dell’autorizzazione dell’uso del nome del nostro comune nel marchio da registrarsi alla Camera di Commercio;

2 – Se si tratti realmente di una iniziativa senza scopo di lucro dal momento che la stessa società afferma nella nota che “a fronte del consenso dell’uso del nome di Torre e la relativa finalizzazione e pubblicazione del marchio offrirebbe, al Comune di Torre Santa Susanna 5 centesimi di euro per ogni vasetto de “Il Peperoncino di Torre Santa Susanna” venduto” ;

3 – Se sussiste effettivamente pubblico interesse in una iniziativa fatta da una società privata dal momento che non si comprende se è una società agricola e se non lo è da chi si rifornisce, se ha già stilato un disciplinare di produzione, se lo stesso è stato validato, se sono coinvolti altri produttori locali ecc. ecc.

Con una nuova delibera (Delibera numero 43 del 15/04/2020), l’amministrazione esegue una parziale retromarcia ritirando l’utilizzo del nostro stemma.

Rimane invariato il fatto che l’amministrazione non ha ancora risposto alle domande del punto due (2) e tre (3) della nostra interrogazione.

Come Partito Democratico ribadiamo il sostegno alla richiesta di sospensione della delibera e invitiamo il Sindaco a rispondere alle nostre domande affinché si faccia chiarezza sul tutto e sia tutelato il nostro territorio e sue le imprese, oggi in grossa difficoltà.

PD TORRE SANTA SUSANNA