FDI è lieta di annunciare l’ingresso nel partito di una donna, da sempre attiva in politica, a decorrere dall’anno 92, nelle fila di AN, NUNZIA SCHIAVANO.

Nunzia ha ricoperto diversi ruoli in AN, per citarne solo alcuni, Consigliere Provinciale Pari Opportunità AN Brindisi, Consigliere Regionale Pari Opportunità AN, ha ricoperto il ruolo di

Responsabile Provinciale Pari Opportunità UNCI (Unione Nazionale Cooperative Italiane), ha promosso e organizzato diversi eventi, tra i quali mi piace ricordare “Solo per un sorriso”, una manifestazione dedicata ai bambini diversamente fortunati, che ha visto la collaborazione di 50 associazioni e patrocinata da Confindustria, Coni Puglia, Attività produttive Comune di Brindisi, Consorzio ASI e Assessorato Industria Turistica Regione Puglia, “We care of you”, “L’alternanza scuola lavoro nel volontariato”, “Luci sotto le stelle” e tanto altro ancora.

È stata relatrice di diversi convegni, fra i quali “Il ruolo della donna nella società”, che vide la partecipazione di Barbara Alberti, “Anno Europeo sulla donna”, ha ricoperto la presidenza della Cooperativa Nefertari, costituita da 12 donne su 15 soci ed altro ancora.

Una donna dalle mille risorse, che rappresenterà un valore aggiunto all’interno del partito, pertanto FDI Brindisi ha deciso di conferirle due deleghe: Welfare e Organizzazione di eventi.

Certi della Sua preziosa collaborazione, auguriamo a Nunzia buon lavoro.

Avv. Sabrina De Punzio

Coordinatore Cittadino FDI Brindisi