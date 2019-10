In data 5 Ottobre si è tenuta l’estemporanea di Pittura organizzata dall’Associazione “Porta d’Oriente di Brindisi”, una realtà attiva nel mondo dell’arte e sempre sensibile al territorio, che ha coinvolto gli studenti del Liceo Artistico E. Simone, in una sezione dedicata a loro dedicata.

Le interpretazioni pittoriche elaborate su un tema ampiamente trattato anche nella didattica curriculare dei diversi indirizzi di studio ha messo gli studenti nella condizione di applicare in situazione le competenze trasversali fin ora maturate.

Dal realismo del paesaggio urbano, nelle opere in concorso di Rabi Desari e Gaia Clarizia (vincitrice del secondo premio con l’opera “Villaggio dei Pescatori”), alle rielaborazioni simboliche di Giorgia Loparco e di Lorenza Medico, si passa alla semplificazione delle forme e dei colori a cura di Michael Nacci per concludere con l’interpretazione astratta di Luca Balestra che, del Monumento al Marinaio, coglie le linee essenziali del gesto e del segno aggiudicandosi il primo premio per la sezione giovani.

Anche questa occasione è diventata un momento di crescita condivisa tra scuola e territorio che ha dato la possibilità agli studenti del Liceo “Edgardo Simone” di esprimersi attraverso l’uso del linguaggio pittorico al servizio del loro modo di sentire la città, in un processo di consapevolezza culturale che il patrimonio Brindisino conserva.

Nel mondo interiorizzato dei giovani artisti del Liceo “E. Simone”, una nuova chiave di lettura del patrimonio irrompe in altre forme di espressione culturale indirizzate alla valorizzazione dei beni del nostro territorio.

Barbara Arrigo