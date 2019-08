Sarà affidata nei prossimi giorni la fornitura e posa in opera delle nuove attrezzature ludiche per la Villa Cento Pini. È stato, infatti, approvato l’avviso per l’indagine esplorativa di mercato per l’acquisto dei nuovi giochi di cui al progetto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.151 del 17 luglio 2019. L’importo dell’intervento è di 40.000 euro.

Pertanto, dopo gli interventi di riqualificazione integrale del manto stradale e della realizzazione della segnaletica orizzontale, molto presto saranno sostituiti tutti i giochi con delle nuove attrezzature ideone ed a norma.

Grazie a questi ulteriori interventi la nostra Villa Cento Pini, importante polmone verde cittadino che funge da punto di ritrovo per famiglie, bambini, anziani e sportivi, rinascerà più bella, più accogliente e più sicura.

Il diritto al gioco dei nostri piccoli concittadini e la loro sicurezza sono al primo posto dell’agenda dell’amministrazione del fare, che ogni giorno continua lavorare senza sosta per il bene comune.

Comune di Ceglie Messapica