Mercoledì 25 settembre, alle ore 10, presso il foyer del Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, sarà presentato in conferenza stampa lo spot ufficiale della stagione artistica 2019-20 e saranno illustrati tutti i dettagli del laboratorio di formazione teatrale «Officina Verdi», un percorso articolato per fasce di età, in programma nel Teatro da novembre a maggio prossimi.

All’incontro parteciperanno il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, il presidente della Fondazione, Katiuscia Di Rocco, il direttore artistico del Nuovo Teatro Verdi, Carmelo Grassi, oltre ai protagonisti dello spot e del laboratorio teatrale.

