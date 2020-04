Il 2 Aprile ricorre la giornata mondiale dell’Autismo, un momento di consapevolezza e riflessione importante su una condizione che – stando agli ultimi dati – è in costante e drammatico aumento.

Anche quest’anno per promuovere la campagna di sensibilizzazione, molti monumenti e piazze pubbliche si coloreranno di blu, il colore scelto dall’ONU per l’Autismo, per ricordare a tutti che l’Autismo non è una malattia che prevede una diagnosi e una cura. L’autismo è un disturbo del neurosviluppo che compromette le aree sociali e della comunicazione e che impedisce a chi ne è affetto di interagire in maniera adeguata con le persone e con l’ambiente, spesso causando comportamenti ripetitivi e movimenti stereotipati.

Ogni individuo affetto da autismo è unico, ciò vuol dire che esistono infinite combinazioni del disturbo, e benché sia cresciuta nel tempo la sensibilità generale nei confronti dell’Autismo è necessario fare ancora molto per migliorare i servizi e contrastare la discriminazione e l’isolamento in cui versano le persone autistiche e i loro familiari, reso ancora più gravoso in questo momento di emergenza collettiva, a causa del Covid-19, dalla chiusura totale delle scuole, dei centri sanitari e socio-assistenziale e la sospensione di tutte le attività terapeutiche e (salvo nei casi più gravi) di assistenza domiciliare.

Per aumentare la consapevolezza sul tema, l’Associazione Coloriamo il Mondo, di concerto con le Istituzioni (Enti pubblici, C.A.T. ecc.), fondazioni, associazioni culturali e di volontariato, ha promosso e continuerà a promuovere iniziative e campagne di sensibilizzazione sull’Autismo al fine di accrescere spazi volti a migliorare la qualità della vita, favorire progetti di inclusione, di autonomia e piena integrazione delle persone con Autismo, all’interno della società.

Perché solo quando si sarà compreso che l’Autismo non è una patologia di cui bisogna aver paura, ma è un modo diverso di essere, di rapportarsi con gli altri e con il mondo circostante, solo allora si potrà dire che la giornata celebrativa avrà raggiunto il suo obiettivo.

APS COLORIAMO IL MONDO