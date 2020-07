Da domani inizia il tour “La prevenzione non va in vacanza” campagna di prevenzione promossa dall’IAPB ITALIA Onlus coordinato dall’Unione italiana Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS APS sezione territoriale di Brindisi sarà presente con uno stand, dal 30 luglio al 07 agosto, dove sarà distribuito del materiale informativo e gadget; per i più piccini ci saranno momenti di animazione e divertimento.

Grazie alla presenza del personale e volontari del servizio civile universale dell’UICI saranno dati consigli utili per come preservare la vista.

Potrete trovarli presso:

Parco Buscicchio Quartiere San’Elia 30 luglio

T Beach Mezzaluna 31 luglio

Lido Bizzarro 01 agosto

Oktagona Beach 03 agosto

Lido del Sole 07 agosto

Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS APS

sezione territoriale di Brindisi