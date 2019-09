Passioni in mostra è il titolo della mostra collettiva fotografica dei soci InPhoto 2019.

A esporre sono i soci, Angelo Rizzo, Antonio Zingarelli, Barbara Urso, Claudia Daniele, Danilo Corsa, Danilo Fornaro, Dante Di Giorgio, Fabio Baldassarra, Giuseppe Boccadamo, Giuseppe Lanotte, Lucia Cosenti, Mariagiulia Rizzo, Maurizio Cilino, Teo Iaia, Valentina Sardano.

In mostra i loro lavori, si va dallo scatto singolo all’esposizione di veri e propri progetti, dalla foto naturalistica a quella più impegnata e concettuale. Le foto sono il risultato di studi, sperimentazioni, viaggi, visivamente dunque la realizzazione della propria passione. Ogni foto porta con sé un messaggio proprio dell’autore che in occasione dell’inaugurazione spiegherà a tutti i visitatori. Anche nella rappresentazione di formati ogni artista ha avuto la piena libertà di portare in mostra il proprio scatto senza vincoli di formati, di misure e di numero di foto. Questo perché nessuno ha dovuto influenzare e ne adattare i propri scatti e il proprio linguaggio in funzione di caratteristiche tecniche assegnate che avrebbero fatto perdere identità alla propria passione e alla propria emozione comunicativa e ciò ha prodotto quindi libertà di esprimersi senza vincoli senza alterare il proprio progetto.

“La collettiva rappresenta un momento importante per tutti noi perché sottoponiamo all’attenzione del pubblico quella che è la nostra passione per avere un feedback costruttivo per migliorare e migliorarci. Rappresenta anche l’inizio delle attività della stagione 2019/2020. Una stagione che, in effetti, non è mai terminata per noi di InPhoto che abbiamo portato in mostra per tutto il salento, gli scatti di un nostro socio Maurizio Cilino sul Vietnam e che ha riscosso molto successo alla presenza di istituzioni e pubblico e che la settimana prossima esporremo a Brindisi. Rappresenta altresì l’inizio delle attività formative visto che ormai come di consueto parte a ottobre il nostro attesissimo corso base che ha formato decine di fotografi negli ultimi sette anni. Quest’anno come novità porteremo più mostre in città e più progetti attivi, nella stessa serata, infatti, è previsto un nostro open day dove tutti conosceranno le attività formative e associative” afferma Teo Iaia presidente dell’Associazione InPhoto di Brindisi

Il vernissage è lunedì 16 settembre alle ore 18.30 a Palazzo Nervegna e la mostra durerà fino al 22 settembre 2019 ed è visitabile tutti i giorni.