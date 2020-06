Nicola Zingaretti, Segretario Nazionale del Partito Democratico, ha affidato a Salvatore Tomaselli la responsabilità del Dipartimento Nazionale per le Politiche Energetiche.

L’ex parlamentare brindisino ha cosi commentato l’importante nomina in seno al partito di maggioranza governativa:

“È un onore, per me, poter contribuire alle politiche nazionali del PD in una fase così complessa per il nostro paese e, nel contempo, così carica di bisogno di futuro.

Un impegno stimolante su un tema sempre più decisivo nelle prospettive di sviluppo sia per l’Italia che per l’Europa intera: i prossimi mesi, infatti, saranno decisivi per costruire le concrete scelte di governo che orienteranno la transizione energetica verso la più totale sostenibilità, a cominciare dalla grande e appassionante sfida del Green Deal UE.”