Sembrano passati anni da quando l’amministrazione Saccomanno vantava il mutuo (che è un debito per i cittadini, di destra e di sinistra) utili al rifacimento delle strade per il nostro paese ma in realtà è passato solo qualche mese e ad oggi le strade messe a nuovo sono poche e, alcune di queste, a nostro avviso, non tutte erano davvero meritevoli della priorità assegnatale.

E’ oggettivamente vero che le strade che necessitano di un immediato rifacimento sono altre, tra queste non possiamo non citare la strada Torre – Erchie.

Il peggio però è che ad oggi i lavori sono fermi e gli amministratori non sentono più la necessità di raccontare il perché dello stop dei lavori provocando cosi un silenzio assordante.

Riteniamo assurdo e ingiustificabile tutto questo silenzio perché è assurdo è ingiustificabile il fatto che dopo aver contratto un debito di 650.000 mila euro l’amministrazione Saccomanno non senta il dovere di spiegare questo improvviso stop ai lavori.

Come Partito Democratico non arretriamo, anzi, alzeremo uno sguardo in più e chiederemo all’amministrazione di rispondere in sede di consiglio comunale a quello che qualcuno ha definito mistero ma che noi riteniamo semplicemente l’ennesimo scempio di natura amministrativa a spese dei torresi.

Partito Democratico Torre Santa Susanna