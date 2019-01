Limongelli Dinamo Basket Brindisi – Rosito Caffè Barletta 68-111 (18-30, 37-65, 51-92)

Parziali: 18-30, 19,35, 14,27, 17,19

Dinamo Br. Mastrapasqua 9, Sukteris 8, Dario 0, De Gennaro 3, Menzione 7, Sirena 16, Bagordo 0, Di Salvatore 7, Ahmed 2, Leggio 16. All. Cristofaro

Barletta: Stpehns 37, Balducci 0, Degni 3, Adersteg 23, Mavelli 6, Rizzi 0, De Fazio 6, Amorese 19, Rainis 16, Di Biasio 2. All. Degni

Arbitri: Marseglia e Solimeo



La Limongelli Dinamo Basket Brindisi subisce una brutta sconfitta casalinga contro la Rosito Basket Barletta con il punteggio di 68-111. La squadra di coach Cristofaro non riesce a dare continuità al bel finale di girone di andata che le aveva permesso di vincere quattro delle ultime cinque partite disputate. Evidentemente la pausa natalizia ha fatto perdere ritmo e fluidità a Dario e compagni che non sono mai entrati in partita e che hanno consentito ai viaggianti di avere vita facile sin dai primi minuti di gioco. Non è bastato, tra le file dei brindisini, il contributo del nuovo arrivato Stefano Sirena che, nonostante i 16 punti totali e alcune buone iniziative, non ha potuto impedire che la partita terminasse con un passivo così pesante. A parziale giustificazione dei padroni di casa l’assenza del play Taddeo per un problema muscolare, Carlo Menzione in campo stoicamente nonostante la febbre e il pivot titolare Ahmed rientrato in Italia solo nel primo pomeriggio a causa di alcuni problemi familiari. Ciò non toglie nulla ai tantissimi meriti dei ragazzi di coach Degni che hanno disputato una ottima gara affrontando il match con il giusto approccio e la dose necessaria di grinta e determinazione. Stephens, anche questa sera top scorer con 37 punti all’attivo, ha trascinato i suoi con incredibili giocate e mettendo in ritmo la squadra. Ottime le percentuali al tiro dei barlettani con quattro atleti in doppia cifra. Adersteg, l’altro straniero della Cestistica, ha chiuso con 23 punti seguito da Amorese con 19 e Rainis con 16. Ma è stata tutta la squadra che ha interpretato al meglio la trasferta brindisina. Per la Dinamo positiva prestazione dell’under Antonio Leggio, 16 punti a referto, che si è battuto anche sotto le plance come un leone. I brindisini hanno la possibilità di cancellare in fretta la cocente sconfitta già domenica allorquando, in trasferta, saranno chiamati ad affrontare il Murgia Santeramo. Potrebbe essere l’occasione giusta per dimenticare in fretta la giornata storta di ieri e continuare nel difficile e impegnativo traguardo dei play off .