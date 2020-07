Si è svolta ieri, mercoledì 22 luglio, alle ore 17:30, la video conferenza di presentazione del cartellone ”WOW! Fasano” degli eventi estivi patrocinati dalla Città di Fasano.

Durante la video conferenza, trasmessa via web sulla pagina istituzionale del Comune di Fasano sul social network Facebook, il responsabile della Comunicazione Istituzionale della Città di Fasano Mimmo Capozzi, ha svelato il ricco cartellone artistico fatto di musica, intrattenimento e cultura.

L’assessore al Turismo, Cultura e Comunicazione Cinzia Caroli e il consigliere delegato alla valorizzazione internazionale della Città di Fasano, Pier Francesco Palmariggi, hanno svelato i luoghi degli eventi targati “WOW! Fasano”: dallo storico Parco Archeologico di Egnazia alla centralissima piazza Ciaia, dal multiculturale Minareto al suggestivo Faro di Torre Canne.

«Siamo molto fieri di essere riusciti ad organizzare un cartellone di eventi artistici e culturali di grande spessore e pregio – ha commentato l’assessore Caroli -. La difficoltà quest’anno era doppia a causa del clima di grandissima incertezza che stiamo vivendo. Tuttavia abbiamo realizzato un cartellone ricchissimo con molti eventi che si terranno a Fasano in esclusiva. Tengo a sottolineare che la scelta di organizzare gli appuntamenti in location uniche e estremamente suggestive come il Minareto, il Parco archeologico di Egnazia e la stessa piazza Ciaia, va nella direzione di valorizzare al massimo le bellezze del nostro meraviglioso territorio. Valorizzare nel senso di “dar valore” a

luoghi di per sé indiscutibilmente suggestivi e molto attrattivi.

Saranno serate magiche in cui nulla verrà lasciato al caso, infatti la cura del dettaglio e l’organizzazione puntuale connoteranno questi eventi, rendendoli unici così come accade da qualche anno nella nostra bellissima città.»

«Quando tutto sembrava fermo e ormai compromesso a causa dall’emergenza COVID-19, – ha dichiarato Palmariggi – noi non ci siamo voluti arrendere all’idea di un’estate senza musica. Fasano negli ultimi anni è diventata la città dei grandi eventi musicali e ad ospitarli sono i luoghi più prestigiosi che abbiamo: il Parco Archeologico di Egnazia, il Minareto della Selva, Piazza Ciaia. La collaborazione preziosa che abbiamo intrapreso con tanti protagonisti dell’industria culturale pugliese, anche quest’anno, renderà Fasano una destinazione di successo anche dal punto di vista culturale. Assieme al Sindaco Zaccaria e all’Assessore Caroli siamo al lavoro per completare il cartellone di Wow Fasano 2020, e vogliamo senz’altro continuare su questa strada. Anche questo per noi è ripartire.

Soltanto un mese fa sembrava tutto impossibile e invece, tra mille incertezze e difficoltà, abbiamo unito la nostra determinazione a quella di Fasanomusica, Bari in jazz, Locus festival, POLIFONIC, VIVA Festival. Il risultato è ancora una volta incredibile, in linea con quello che abbiamo realizzato in questi anni e con quello che vogliamo realizzare in futuro.»

Questo l’elenco completo degli eventi WOW! Fasano

LUGLIO

VENERDÌ 24 LUGLIO – PARCO RUPESTRE LAMA D’ANTICO – 0RE 19.00 E ORE 21.00

CON LO SGUARDO ALLE STELLE

Visita guidata + Virtual tour + Osservazione delle stelle con l’astrofila Mimma Colella

Serapia | Info su www.cooperativaserapia.it

VENERDÌ 24 LUGLIO – MASSERIA CAPECE, C.DA GIANECCHIA (Strada Prov. 5 Fasano-Cisternino) – ORE 22.00

Erica Menei, Hiver, Der, Mr. Ties, O Bee, Massimiliano Pagliara, Francesco Del Garda, Marvin&Guy

(Disco set)

Polifonic Alternate Festival | Biglietti disponibili su www.residentadvisor.net

SABATO 25 LUGLIO – FARO DI TORRE CANNE – ORE 19.00

Presentazione del quaderno culturale:

“La luce che rifulse ai naviganti. Storie e vicende del maestoso faro di Torre Canne.”

Serate al Faro | Ingresso libero

SABATO 25 LUGLIO – FARO DI TORRE CANNE – ORE 20.30

Inaugurazione della Mostra fotografica “Terra di Fasano: dal faro di Torre Canne alle Dune Costiere”

a cura dell’artista Martino Murat in arte Renè Duprè

Serate al Faro | Ingresso libero

SABATO 25 LUGLIO – MASSERIA CAPECE, C.DA GIANECCHIA (Strada Prov. 5 Fasano-Cisternino) – ORE 22.00

Gigi Masin Live, Innocent Soul, Z.I.P.P.O, Matisa, Boston 168 Live, Paula Tape, Claudio PRC,

Simone de Kunovich, Marco Shuttle

Polifonic Alternate Festival | Biglietti disponibili su www.residentadvisor.net

LUNEDÌ 27 LUGLIO – PIAZZA CIAIA, FASANO – ORE 21.00

“EMOZIONI”, VIAGGIO TRA LE CANZONI DI MOGOL E BATTISTI

Fasano Musica | Info e prenotazioni +39 379 1131848 – fasanomusica@libero.it

MARTEDÌ 28 LUGLIO – PIAZZA CIAIA, FASANO – ORE 21.00

ALESSANDRO QUARTA (Violino) plays ASTOR PIAZZOLLA con Giuseppe Magagnino (Pianoforte),

Cristian Martina (Batteria) e Michele Colaci (Contrabbasso), Franco Chirivì (Chitarra)

Fasano Musica | Info e prenotazioni +39 379 1131848 – fasanomusica@libero.it

VENERDÌ 31 LUGLIO – PIAZZA CIAIA, FASANO – ORE 21.00

IL GRANDE JAZZ con Antonio Di Lorenzo (Batteria e percussioni), Vito Di Modugno (Basso elettrico),

Davide Saccomanno (Pianoforte), Vince Abbracciante (Fisarmonica, tastiera vintage) e Giuseppe

Milici (Armonica) – Special guest: Anita Vitale (voce)

Fasano Musica | Info e prenotazioni +39 379 1131848 – fasanomusica@libero.it

AGOSTO

SABATO 1 AGOSTO – PIAZZA CIAIA, FASANO – ORE 21.00

I GIOVANI TALENTI PUGLIESI

Fasano Musica | Info e prenotazioni +39 379 1131848 – fasanomusica@libero.it

DOMENICA 2 AGOSTO – PIAZZA CIAIA, FASANO – ORE 21.00

CANZONIERE GRECANICO SALENTINO

Fasano Musica | Info e prenotazioni +39 379 1131848 – fasanomusica@libero.it

DOMENICA 2 AGOSTO – PIAZZA DELLA LIBERTÀ, MONTALBANO – ORE 21.00

HERMANNO BERLOCCO, MEDICO CONDOTTO

Commedia in vernacolo del gruppo ragazzi della Associazione Gìiùuàannèed | Ingresso libero

MARTEDÌ 4 AGOSTO – PIAZZA MERCATO VECCHIO, FASANO – 1° spettacolo ore 20.00 – 2° spettacolo

ore 21.30

TRIO MARIOZZI: Vincenzo Mariozzi (Clarinetto), Gerardo Chimini (Pianoforte) e Francesco Mariozzi

(Violoncello)

Fasano Musica | Info e prenotazioni +39 379 1131848 – fasanomusica@libero.it

GIOVEDÌ 6 AGOSTO – PIAZZA MERCATO VECCHIO, FASANO – 1° spettacolo ore 20.00 – 2° spettacolo

ore 21.30

DANIELA MASTRANDREA PIANO SOLO

Fasano Musica | Info e prenotazioni +39 379 1131848 – fasanomusica@libero.it

VENERDÌ 7 AGOSTO – CHIOSTRO DEI MINORI OSSERVANTI, FASANO – ORE 18.00

Inaugurazione della Mostra “Black People in a white World”

Festival Metropolitano Bari in Jazz | Ingresso libero

VENERDÌ 7 AGOSTO – PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA, SAVELLETRI – ORE 20.30

NICCOLÒ FABI IN TRIO

Locus Festival | Biglietti disponibili su www.ticketone.it

VENERDÌ 7 AGOSTO – PIAZZA MERCATO VECCHIO, FASANO – 1° spettacolo ore 20.00 – 2° spettacolo ore 21.30

DUO Francesco Manara (Primo violino della Scala di Milano) e Pietro Laera (Pianoforte)

Fasano Musica | Info e prenotazioni +39 379 1131848 – fasanomusica@libero.it

VENERDÌ 7 AGOSTO – VILLA DAMASO BIANCHI “IL MINARETO”, SELVA DI FASANO – ORE 20.30

PLANETTE SAUVAGE

Festival Metropolitano Bari in Jazz | Biglietti disponibili su www.ticketone.it

SABATO 8 AGOSTO – PARCO ARCHEOLOGICO DI EGNAZIA, SAVELLETRI – ORE 20.30

VINICIO CAPOSSELA – PANDEMONIUM: Narrazioni, piano voce e strumenti pandemoniali

Locus Festival | Biglietti disponibili su www.ticketone.it

SABATO 8 AGOSTO – PIAZZA DELLA LIBERTÀ, MONTALBANO – ORE 21.00

CICÌ E COCÒ – Cabarettisti per solidarietà | Ingresso libero

DOMENICA 9 AGOSTO – VILLA DAMASO BIANCHI “IL MINARETO”, SELVA DI FASANO – ORE 20.30

NEW BLACK, 5 nuove onde sonore africane: Electro châbi (Egitto), Tishoumaren o desert blues (Mali,

Niger, Algeria), Kuduro (Angola), Funanà (Capoverde), Shangaan electro (Sud Africa)

con Luca D’Ambrosio, Luigi Onori e Mauro Zanda

Festival Metropolitano Bari in Jazz | Biglietti disponibili su www.ticketone.it

DOMENICA 9 AGOSTO – CALA MASCIOLA, SAVELLETRI – ORE 5.00

Unusual Breakfast by Lavazza – JIMA FEI + YAFFRA [LIVE]

VIVA! Festival | Info su www.vivafestival.it

DOMENICA 9 AGOSTO – PIAZZA DELLA LIBERTÀ, MONTALBANO – ORE 21.00

È TUTTO UN MANICOMIO – Cabaret con Piero De Lucia e Kikka Frisini |- Ingresso libero

LUNEDÌ 10 AGOSTO – VILLA DAMASO BIANCHI “IL MINARETO”, SELVA DI FASANO – ORE 20.30

ALY KEÏTA, JAN GALEGA BRÖNNIMANN E LUCAS NIGGLI

Festival Metropolitano Bari in Jazz | Biglietti disponibili su www.ticketone.it

MARTEDÌ 11 AGOSTO – VILLA DAMASO BIANCHI “IL MINARETO”, SELVA DI FASANO – ORE 20.30

RAIZ & RADICANTO DUO – Overture NATALINO MARCHETTI “Better Alone”

Festival Metropolitano Bari in Jazz | Biglietti disponibili su www.ticketone.it

MERCOLEDÌ 12 AGOSTO – FARO DI TORRE CANNE – ORE 19.00

Inaugurazione della Mostra personale dell’artista Pierluigi Urgesi dal titolo

“IlluminArte: i colori che ravvivano l’anima di chi li osserva.”

Serate al Faro | Ingresso libero

MERCOLEDÌ 12 AGOSTO – VILLA DAMASO BIANCHI “IL MINARETO”, SELVA DI FASANO – ORE 20.30

OMAR SOSA

Festival Metropolitano Bari in Jazz | Biglietti disponibili su www.ticketone.it

GIOVEDÌ 13 AGOSTO – VILLA DAMASO BIANCHI “IL MINARETO”, SELVA DI FASANO – ORE 20.30

KEKKO FORNARELLI – Overture GIANLUCA BUFIS E GIANCARLO SABATINI “ICE LAND”

Festival Metropolitano Bari in Jazz | Biglietti disponibili su www.ticketone.it

DOMENICA 16 AGOSTO – PIAZZA DELLA LIBERTÀ, MONTALBANO – ORE 21.00

GÌIÙUÀANNÈED À KÀTTEV

Commedia in vernacolo del gruppo adulti della Associazione Gìiùuàannèed | Ingresso libero

MARTEDÌ 18 AGOSTO – VILLA DAMASO BIANCHI “IL MINARETO”, SELVA DI FASANO – ORE 20.30

ESCARGOT

Festival Metropolitano Bari in Jazz | Biglietti disponibili su www.ticketone.it

MERCOLEDÌ 19 AGOSTO – VILLA DAMASO BIANCHI “IL MINARETO”, SELVA DI FASANO – ORE 20.30

RADIODERVISH

Festival Metropolitano Bari in Jazz | Biglietti disponibili su www.ticketone.it

GIOVEDÌ 20 AGOSTO – VILLA DAMASO BIANCHI “IL MINARETO”, SELVA DI FASANO – ORE 20.30

ANNA CINZIA VILLANI – Overture VINCENZO SAETTA E MARCO DE TILLA

Festival Metropolitano Bari in Jazz | Biglietti disponibili su www.ticketone.it

GIOVEDÌ 20 AGOSTO – PARCO RUPESTRE LAMA D’ANTICO – 0RE 19.00 E ORE 21.00

CONCERTO D’ARCHI

Visita guidata + Virtual tour + Concerto d’archi in natura a cura dei Classici per caso

Serapia | Info su www.cooperativaserapia.it

VENERDÌ 21 AGOSTO – VILLA DAMASO BIANCHI “IL MINARETO”, SELVA DI FASANO – ORE 20.30

LUCA AQUINO & GIOVANNI GUIDI – Overture DANIELE CORDISCO E MARCO GUIDOLOTTI DUO

Festival Metropolitano Bari in Jazz | Biglietti disponibili su www.ticketone.it

SABATO 22 AGOSTO – PIAZZA CIAIA – ORE 21.00

DANIELE SILVESTRI – LA COSA GIUSTA TOUR – Biglietti disponibili su www.ticketone.it

SETTEMBRE

SABATO 19 SETTEMBRE – PARCO RUPESTRE LAMA D’ANTICO – 0RE 19.00 E ORE 21.00

PASSEGGIATA TRA LE RIME

Visita guidata + Virtual tour + Passeggiata letteraria

Serapia | Info su www.cooperativaserapia.it

