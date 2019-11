I Giovani Democratici incontrano i candidati alle primarie per la candidatura a Presidente di Regione.

Gli incontri saranno aperti al pubblico e si terranno alle ore 18:00 presso la Federazione del Partito Democratico situata in Via Osanna 61.

A moderare il dibattito i giovani segretari GD della Provincia di Brindisi: Andrea Di Bari, Segretario Provinciale GD Brindisi, Antonio Melcore, Segretario GD Brindisi, Matteo Birtolo, Segretario GD Torre e Francesca Bellè, Segretario GD Francavilla.

L’invito al pubblico è esteso anche alle associazioni attive sul territorio.

Libero spazio ad interventi dal pubblico.

Il calendario degli incontri, come segue:

Sabato 30/11, ore 18:00 Elena Gentile;

Sabato 7/12, ore 18:00 Fabiano Amati;

Sabato 14/12, ore 18:00 Leonardo Palmisano;

In sospeso ancora la data del governatore della Regione Puglia Michele Emiliano.

GIOVANI DEMOCRATICI DELLA PROVINCIA DI BRINDISI