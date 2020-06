La classe dirigente di “Progetto per l’Italia”, movimento politico-culturale di Francavilla Fontana, valutata l’attuale situazione politica, sia a livello nazionale che a livello regionale, alla luce del consolidarsi delle diverse aggregazioni in campo, unitamente alla diversità dell’offerta politico-amministrativa da queste portata, dopo un approfondito ed appassionato dibattito al proprio interno, anche in vista dei prossimi appuntamenti elettorali che interesseranno la Regione Puglia nel prossimo futuro, ribadisce convintamente la propria appartenenza, a tutti i livelli, al campo del centrodestra.

Purtuttavia, in questo particolare momento storico “Progetto per L’Italia”, pur rivendicando con orgoglio la propria esperienza civica, non intende nascondere, né a se né agli altri, quelli che sono i limiti del cosiddetto civismo, sia dal punto di vista della capacità aggregativa sia dal punto di vista dell’azione politicain riferimento alla velocità di reazione e risposta riguardo alle innumerevoli questioni che interessano la nostra società nel suo quotidiano divenire.

In virtù di tanto, i suddetti Dirigenti, ribadendo di riconoscersi appieno nei valori moderati del fronte liberal-conservatore, concordemente,hanno deciso di aderire alla grande famiglia di “Forza Italia” all’interno della quale sperano di poter portare le esperienze, le capacità e le competenze coltivate con così tantadeterminazione e passione nel corso del proprio impegno politico. Adesione che Forza Italia ha accolto con grande favore ed entusiasmo sperando che essa sia foriera di una nuova e più efficace azione politica sul territorio.

A tal fine “Progetto per l’Italia” e “Forza Italia” annunciano, per Domenica 21 Giugno 2020, alle ore 10, nell’atrio del Castello Imperiali, una Conferenza Stampa congiunta, alla presenza del Coordinatore Regionale di Forza Italia On. Mauro D’Attis e della Coordinatrice Provinciale Laura De Mola.

COMUNICATO STAMPA PROGETTO PER L’ITALIA