Happy Casa Brindisi si prende i primi 2 punti del campionato di Lega A 2019/2020 sbancando il PalaEur di Roma con il punteggio di 63-87. Match condotto sin dalla palla a due e mai messo in discussione dalla truppa di coach Vitucci che riscatta il passo falso iniziale di giovedì sera in casa con Cantù offrendo una prova di forza e maturità molto importante nel suo processo di crescita.

Ottimo inizio della Happy Casa, aggressiva in difesa (5 recuperi nei primi 5 minuti) e letale in contropiede con un break di 11-3 iniziale. Thompson, top scorer a quota 21 punti, si accede a campo aperto, Roma sciupa 8 palloni nei primi 10 minuti e Brindisi sprinta sul 27-12 dopo un quarto di gioco. Martin è onnipresente in tutte le fasi del gioco (14 punti + 7 rimbalzi + 6 recuperi per una valutazione pari a 30, la più alta del match), Gaspardo punisce ogni errore altrui permettendo a Brindisi di allungare ancora sul 43-27 di fine primo tempo. Il copione non cambia al ritorno dagli spogliatoi. La Virtus sciupa diversi palloni (21 in totale) e la Happy Casa punisce chirurgicamente in contropiede arrivando anche al +29 (63-34 al 27’). Roma si scuote improvvisamente con un sussulto d’orgoglio nel match che segna il suo ritorno in Serie A nelle mura amiche del PalaEur e chiude il terzo quarto sotto di 20 lunghezze (49-69). La Virtus ricuce fino al -18 (51-69) ma Martin e Thompson respingono gli ultimi tentativi di rimonta dei padroni di casa. Si ritorna in campo sabato sera 5 ottobre contro la Germani Basket Brescia per la terza giornata di Lega A. Palla a due ore 20:45 al PalaPentassuglia.

IL TABELLINO

Virtus Roma-Happy Casa Brindisi: 63-87 (12-27; 27-43; 49-69; 63-87)

Arbitri: Maurizio Biggi – Denis Quarta – Giacomo Dori.

VIRTUS: Moore 2, Alibegovic 8, Rullo 8, Dyson 5, Baldasso 5, Pini 8, Farley, Jefferson 10, Buford 17, Kyzlink ne, Cusenza ne, Spinosa ne. All.: Bucchi.

HAPPY CASA: Banks 17, Brown 14, Martin 14, Radosavljevic 7, Zanelli, Iannuzzi, Gaspardo 8, Campogrande 5, Thompson 21, Ikangi, Cattapan 1. All.: Vitucci.

TIRI DA 2 PUNTI – VIRTUS: 15/35; HAPPY CASA: 25/46.

TIRI DA 3 PUNTI – VIRTUS: 8/22; HAPPY CASA: 7/19.

TIRI LIBERI – VIRTUS: 9/10; HAPPY CASA: 16/21.

RIMBALZI – VIRTUS: 34 (10 off); HAPPY CASA: 40 (13 off).

ASSIST – VIRTUS: 11; HAPPY CASA: 14.

PALLE PERSE – VIRTUS: 21; HAPPY CASA: 15.