Sul sito del Comune di Brindisi (www.comune.brindisi.it) è stato pubblicato l’avviso per le manifestazioni d’interesse relative alla gestione della Piscina di Sant’Elia per un anno, attraverso la procedura negoziale.

L’immobile, in vendita ed oggetto di alienazione con apposito bando pubblico (anch’esso pubblicato su www.comune.brindisi.it), in caso di mancata vendita potrà essere gestito da società sportive che ne faranno richiesta attraverso questa procedura.

L’aggiudicazione è comunque subordinata alla mancata alienazione.

L’intento dell’amministrazione comunale è quello di poter proseguire, senza interruzioni l’attività sportiva della piscina qualora la vendita non si realizzasse.

Link utile: www.comune.brindisi.it