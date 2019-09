Venerdì 20 settembre 2019 avrà inizio un nuova stagione radiofonica sulle frequenze di Ciccio Riccio: sarà la ventunesima di Radiazioni Cult Musica Poesia Resistenza.

La musica, l’arte, l’impegno civile, le presentazioni extra-etere continueranno anche nel nuovo anno radiofonico in cui gli attempati speakers radiofonici avranno ancora il piacere e il privilegio di stare a stretto contatto con il pubblico e con tutto il variegato mondo artistico, non solo locale.

Nonostante le nuove tecnologie digitali, a Radiazioni si conserva il gusto di poggiare la puntina sul vinile e di selezionare le canzoni dei CD accompagnati dall’emozione di alzare il cursore del microfono per il gusto di comunicare parole, pensieri e sensazioni.

Radiazioni fa parte della vecchia scuola radiofonica con due ore di trasmissione presentate da voci divenute nel tempo molto familiari nell’etere pugliese: Amedeo Confessore, Antonio Marra, Angelo De Luca, Marco Greco, Camillo Fasulo e Domenico Mimmo Saponaro.

A Radiazioni si cerca di ampliare, comunicare e trasmettere informazione, musica per palati fini, presentazioni di libri e dischi e interessanti e a volte improvvisate sessioni acustiche in studio.

Radiazioni si può ascoltare in macchina, nei locali o preferibilmente in compagnia, a casa, davanti a una tavola imbandita per cena.

Intorno agli alberi con le foglie ingiallite, tramonti rossastri e lontani profumi di salsedine, la fase autunnale su Ciccio Riccio inizia con uno spumeggiante e doppio appuntamento dedicato al mondo musicale indipendente: il lunedi con Radiazioni NRG, il venerdi con la versione Cult.

MARCO GRECO