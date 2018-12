E’ stata riaperta questa mattina al traffico veicolare, con il classico taglio del nastro, la S.P. 84 S.Pietro – Torchiarolo, in prossimità dello svincolo con l’innesto con la SS613, a conclusione dei lavori di allargamento della stessa carreggiata e della realizzazione del rondò.

Erano presenti, insieme a tanti cittadini dei comuni interessati, il vicepresidente della Provincia di Brindisi, avv. Domenico Tanzarella, il dirigente dell’Ente, per il settore Viabilità, ing. Vito Ingletti, i sindaci di S.Pietro Vernotico, Pasquale Rizzo, e di Torchiarolo, Flavio Caretto, l’assessore alle Attività produttive e Ambiente del Comune di Cellino S.Marco, Francesco Briganti, l’ing. Cosimo Pescatore, direttore dei lavori

“Ringrazio tutti voi che siete qui –ha detto il vicepresidente Tanzarella – e che testimoniate con la vostra presenza il grande interesse verso questa opera. Ringrazio i progettisti, il direttore dei lavori, i tecnici della Provincia e l’impresa che ha realizzato l’opera, anche perché è difficile oramai trovare aziende che privilegiano l’obiettivo della realizzazione dei lavori. Solo da una grande sinergia proveniente da tutte le parti si possono compiere queste opere le cui realizzazioni giustificano e gratificano il nostro impegno.

Quella di oggi è un’opera che fa parte dei progetti che la Provincia di Brindisi sta realizzando con 35 milioni di euro destinate per strade e scuole, già finanziati con progetti specifici, e grazie anche attraverso a quei 8-9 milioni di euro di residui reimputati e che si possono utilizzare.

Tra l’altro, noi in questi giorni abbiamo attuato una rivoluzione copernicana in fatto di realizzazione di opere, investendo in maniera diretta la nostra società partecipata, che si occuperà in maniera totale di strade e scuole”.