Da domani pomeriggio, mercoledì 1° luglio, il Museo del Territorio “Ugo Granafei”, ospitato presso il Castello Comunale, riapre al pubblico dopo il lockdown determinato dai provvedimenti governativi adottati al fine di contenere il rischio di diffusione del virus Covid-19. I visitatori potranno accedere alle sale del Museo su prenotazione, osservando i protocolli di sicurezza in tutti gli spazi e rispettando i percorsi come segnalati ed indicati dal personale addetto alla custodia al fine di garantire il rispetto delle regole di distanziamento sociale.

Fino al prossimo 20 settembre, sarà previsto il seguente orario di apertura: dal martedì al sabato la mattina dalle ore 10.00 alle ore 13.00; il pomeriggio dalle ore 17.30 alle ore 21.30; la domenica e nei giorni festivi dalle ore 17.30 alle ore 21.30. La durata complessiva della visita, anche se guidata, sarà di 60 minuti per consentire il maggior numero possibile di accessi. Anche i gruppi di visita organizzati a qualsiasi titolo da soggetti esterni e guide turistiche accreditate potranno accedere su prenotazione e con numeri contingentati. A tal fine, si chiede agli organizzatori di prendere contatto con l’ufficio Cultura anche per acquisire visione preventiva dei percorsi di visita. L’accesso è consentito tramite biglietto, intero 3 euro, ridotto 2 euro. Durante lo svolgimento di manifestazioni all’interno del Castello non sarà possibile effettuare visite al Museo.

Nei prossimi giorni si darà comunicazione rispetto ad altre iniziative promosse dall’Istituto nell’ottica della valorizzazione delle collezioni museali e della fruizione del complesso castellare. Per informazioni e prenotazioni, rivolgersi ai seguenti contatti: cultura@comune.mesagne.br.it; al numero 342 588 6581 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle 16.30 alle 18.30, sabato dalle ore 10 alle ore 12.