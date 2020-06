Lunedì 29 giugno, dopo tre mesi di chiusura per l’emergenza sanitaria, riapre il “Presidio di Lettura” presso l’ex Convento S.Chiara (adiacente al Museo “Ribezzo”), all’interno del Polo Bibliomuseale di Brindisi, inaugurato nel settembre scorso. Il nuovo orario predisposto per la fruizione da parte di studenti e liberi cittadini é, per il periodo estivo, dalle 9.00 alle 19.00, dal lunedì al venerdì.

Gli enti interessati, cioè Comune di Brindisi e Regione Puglia/Polo Bibliomuseale, nell’ambito delle proprie competenze, così come da apposita e vigente Convenzione, per rispondere alle richieste dell’utenza e della cittadinanza, volte alla riapertura dello stesso Presidio, hanno ottemperato in tempi ragionevoli agli obblighi normativi in vigore per il contenimento del contagio da Covid 19, adottando ogni tipo di prescrizione e dotando la struttura e il personale di tutti i dispositivi di protezione previsti.

Per tutti i dettagli informativi e per dare ampio risalto a questa iniziativa, è convocata presso l’ex convento S.Chiara, apposita conferenza stampa per lunedì 29 giugno, alle ore 11.30. Interverranno il sindaco di Brindisi, Riccardo Rossi, e la direttrice del Polo Bibliomuseale di Brindisi, Emilia Mannozzi.