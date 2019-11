Anche quest’anno si riconferma la tanto attesa stagione teatrale per bambini “A teatro con mamma e papà” del Teatro Kopó di Brindisi.

Quest’anno, vista la numerosa partecipazione e richiesta da parte del pubblico, nel 2018, la programmazione conta uno spettacolo in più. Sono cinque, quindi, gli eventi che allieteranno i più piccoli strizzando sempre un po’ l’occhio anche agli adulti, facendo rivivere il bambino che è racchiuso in ognuno di noi.

Dai classici agli inediti, senza tralasciare l’attenzione alla scienza. Il tutto condito sempre da magia, risate, effetti speciali, scenografie colorate e una spruzzata di cultura.

Taglierà il nastro, il 9 Novembre alle ore 17.30 e il 10 Novembre alle ore 11.30 “Mille Guai per Gianburrasca “ con Maria Elisa Barontini, già ospite nella scorsa stagione e che farà divertire tutti e farà riflettere i più piccoli su quanto possa essere importante rispettare le regole e non essere delle piccole tempeste. A seguire, il 7 e l’8 Dicembre “Regalo di Natale” con Valerio De Angelis e Simona Epifani che porteranno in scena le avventure di Nonno Gelo, patriarca dell’inverno che riceve ogni anno lettere da qualsiasi parte della terra e che tenta di accontentare tutti come può.

Ci farà smaltire i cenoni natalizi, il 18 e il 19 Gennaio, il ritorno dell’energica Maria Elisa Barontini con “Maga Maghella sulle tracce di Pulcinella”, un giallo tutto inedito che ci farà viaggiare per tutto lo stivale alla ricerca del super-partenopeo e simpaticissimo Pulcinella.

L’8 e il 9 Febbraio 2020 verremo condotti nel “magico” mondo della scienza da Annarita Colucci che, nel suo “Lumen- tra scienza e sogno”, indosserà per noi i panni della famosa scienziata Marie Curie illustrandoci le scoperte di Copernico, Giordano Bruno, Galileo, Newton ed Einstein.

A “Supercalifragilistichespiralidoso”, il 14 e il 15 Marzo, spetterà il compito di chiudere gli eventi dedicati ai ragazzi riportandoci indietro nel tempo nella Londra dei primi anni del ‘900 con Mary Poppins, Bert e una spolverata di vento dall’Est grazie ai due bravissimi Simona Epifani e Valerio De Angelis.

E se, oggi, si dà sempre meno spazio alla fantasia e la tentazione di restare un’intera giornata davanti a uno schermo diventa via via più forte, l’idea di trascorrere un pomeriggio con mamma e papà si prefigura come una importante riconquista per la famiglia. Un atto di ribellione contro l’imperante appiattimento del pensiero e dell’immaginazione; un regalo che tutta la famiglia non può non concedersi.

Prezzo del biglietto: 6,00 € (sia per adulti che per bambini)

Abbonamento a 3 spettacoli 15€

Spettacolo del sabato alle 17.30

Spettacolo della domenica ore 11.00

Botteghino:

Via Sant’Angelo 67 – Brindisi

Tel. 0831-260169

Mob. 375-5311802

Web. www.brindisi.teatrokopo.it