E’ stato ritrovato Giuseppe Santoro di Villa Castelli, il commerciante ambulante di frutta e verdura che si era allontanato volontariamente dalla propria abitazione nella mattinata di ieri.

Nel suo Fiat Doblo aveva lasciato una lettera manoscritta. I familiari preoccupati nel pomeriggio avevano allertato i Carabinieri di Villa Castelli e della Compagnia di Francavilla Fontana.

Era stato sin da subito attivato il piano provinciale ricerca di persone scomparse, le ricerche a cui hanno partecipato attivamente i Vigili del Fuoco con l’ausilio dei cani molecolari, sono state coordinate dalla Prefettura di Brindisi.

Già nella mattinata l’uomo era stato segnalato in Ceglie Messapica nelle adiacenze di un locale pubblico e pertanto le ricerche si erano concentrate in quel comune.

Nel tardo pomeriggio, su segnalazione di alcuni cittadini, Santoro è stato rintracciato da personale del 118 in contrada “Masi” di Francavilla Fontana, seduto sui gradini di una chiesetta rupestre.

E’ stato affidato ai sanitari dell’Ospedale di Francavilla Fontana.