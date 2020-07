“Prende corpo il nuovo volto dell’ospedale “Ninetto Melli” di San Pietro Vernotico. Sono state avviate, infatti, le procedure per la realizzazione dei primi dieci posti della Residenza Sanitaria Assistenziale intensiva R1. Si tratta di una struttura che erogherà prestazioni a pazienti affetti da SLA o da altre sindromi neurodegenerative in fase avanzata, a pazienti con patologie croniche con necessità di assistenza respiratoria, portatori di tracheotomia, nutrizione artificiale o comunque confinate a letto con dipendenza totale per l’alimentazione, il controllo degli sfinteri, l’igiene personale e che non possono in alcun modo essere assistiti a domicilio.

Con la R1 si realizza la parte più complessa e tecnologicamente evoluta dei reparti previsti nel piano di riconversione della struttura ospedaliera di San Pietro.

E non è tutto. Si sta procedendo, infatti, anche a reperire e attrezzare gli spazi idonei ad ospitare il day service di reumatologia che attualmente è ospitato nell’ospedale Perrino di Brindisi.

La scelta di attivare al più presto i primi 10 posti di RSA R1 (ne sono previsti 20) – così come sottolinea il direttore generale dell’Asl di Brindisi Giuseppe Pasqualone nella richiesta di autorizzazione inviata al Comune di San Pietro Vernotico – è dettata dalla necessità di una tempestiva presa in carico di pazienti con patologie non acute che presentano un alto livello di complessità ed instabilità clinica, in aumento in questo particolare momento di emergenza sanitaria da covid 19 e che altrimenti non troverebbero idonee risposte assistenziali.

Resta da capire, a questo punto, cosa dirà il sindaco Pasquale Rizzo, visto che all’epoca manifestò in piazza contro l’allora sindaco Renna per la scelta di dare l’assenso alla nascita nel “Melli” dell’unico polo riabilitativo pubblico della provincia di Brindisi e del nord Salento. Adesso continuerà a fare barricate contro lo sviluppo del polo sanitario a San Pietro Vernotico (con annessi ritorni economici ed occupazionali per il paese)?”

/Comunicato di Pino Romano, presidente della Commissione Sanità della Regione Puglia