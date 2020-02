La Limongelli Dinamo Basket Brindisi ritorna a giocare tra le mura amiche del PalaZumbo sfidando La Scuola di Basket Lecce di coach Leopizzi. I leccesi già nella partita di andata dimostrarono tutto il loro valore con una rimonta gagliarda nel secondo tempo contro la squadra di coach Cristofaro, costringengo Santoro e compagni al supplementare. Nell’overtime furono bravi i ragazzi brindisini a sferrare un break di 13-0 portando a casa una vittoria importante.

Il roster ospite è composto da un mix di giocatori esperti e giovani: su tutti spicca l’ala Segura che viaggia ad oltre 24 punti di media, risultando il miglior marcatore del campionato di C Silver. Sotto le plance Lecce si è rinforzata con l’arrivo del lunghissimo pivot Kurimsky, una presenza davvero notevole grazie ai suoi 214 cm di altezza. In cabina di regia Filippo Laudisa che, oltre a dettare i ritmi del gioco, è un giocatore con tanti punti nelle mani ed un tiro dalla lunga molto preciso. Al suo fianco ci sarà il veterano Michele Colella che dispensa ancora basket di buon livello nonostante l’età. Un occhio di riguardo la difesa brindisina dovrà averla nei confronti della guardia Pinto.

La Dinamo Brindisi vuole cavalcare il buon momento caratterizzato da match che terminano spesso oltre i 100 punti e che le consentono di essere il secondo miglior attacco del campionato. Una partita che si presenta comunque molto difficile dal momento che la squadra ospite è ancora alla ricerca dei punti necessari per il raggiungimento di un posto nei playoff. La formazione di coach Cristofaro anche questa settimana si è allenata con la solita attenzione e non vorrà deludere i tantissimi tifosi che stanno apprezzando il gioco dei ragazzi brindisini.

L’importanza del match sarà confermata dalla presenza dell’associazione “Cuore di Donna” che si occupa di sostenere il cammino delle donne che affrontano il tumore, promuovere la prevenzione e rappresentare i diritti delle donne per la prevenzione e cura dei tumori femminili: le volontarie dell’associazione vi aspettano nel corner del palazzetto per sostenere “On the road, la prevenzione si fa per strada”, la camminata in rosa prevista per l’8 marzo 2020 con partenza alle 9:30 da Piazza Vittoria a Brindisi, per sottolineare l’importanza della prevenzione nella lotta al tumore al seno e per ricordare tutte le donne che hanno perso la loro battaglia.

Arbitri della contesa saranno i signori Laveneziana di Monopoli e Pierri di Brindisi con la palla a due che sarà alzata sul parquet del PalaZumbo di Via Libertà sabato 22 febbraio alle ore 18:00.

Ufficio Comunicazione Dinamo Basket Brindisi