L’Assemblea Provinciale elettiva dell’Associazione Italiana per la Donazione di Organi e Tessuti di Brindisi tenutasi a Brindisi il 11/07/2020 ha eletto il nuovo direttivo 2020/2024.

Eletto Presidente l’ercolano Salvatore Passiatore della sezione comunale Aido di Erchie, persona da sempre impegnato nelle associazioni culturali e nel mondo del volontariato, il vice sig. Pasquale Rizzo della sezione di Comunale di Brindisi, i consiglieri: Anna Sansonetti, Teodora Pilego, Carmen Di Coste, Paolo Caroli, Salvatore Carrozzo, Donatella Rossi e Lucrezia Palasciano.

Il sign. Salvatore Passiatore subentra alla francavillese Dott.ssa Carmen Di Coste, che ben ha svolto in questi anni la funzione di Presidente Provinciale (rimane come consigliere) a cui vanno tutti i ringraziamenti, per il grande lavoro profuso in questi anni.

Un ringraziamento particolare va alla dott.ssa Giovanna Martina di Brindisi che da sempre è stata l’anima dell’Aido in provincia di Brindisi non farà parte del direttivo, ma comunque sarà sempre pronta e presente con la sua grande esperienza (lascia solo per motivi di salute collegati all’età).

I propositi del nuovo Presidente sono nella continuità di tutti i Presidenti che l’hanno preceduto, di fare in modo, dove non esiste e se ne creino le condizioni possano nascere altre comunali Aido, di continuare nella collaborazione e unione di tutte le comunali , in quanto l’obiettivo unico e solo è far giungere a tutti la voce dell’utilità della donazione d’organi ,non solo come un fatto culturale, ma soprattutto solidale, la donazione degli organi sia non un fatto eccezionale, ma naturale, da una vita spezzata tante altre vite possono tornare a vivere e sorridere.

