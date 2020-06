L’Amministrazione comunale di San Michele Salentino, da un’idea dell’assessora Angela Martucci, presenta il progetto “Paese Fiorito”, un concorso per il più bell’angolo fiorito a San Michele Salentino, con l’obiettivo di rendere più colorato, profumato, gradevole ed ospitale il Comune, gli angoli che lo contraddistinguono, i terrazzi che si affacciano sulle sue vie, il centro storico, con fiori e piante che riusciranno ad abbellire e a regalare un colpo d’occhio unico a tutti coloro, cittadini e turisti, che si ritroveranno a passeggiare tra le vie del paese.

“E’ una sana competizione a colpi di bellezza in termini di decoro urbano e cura del paese – spiega l’assessora Angela Martucci – è anche un modo per rendere più accogliente il nostro territorio, coinvolgendo pubblico e privato proprio su questa tematica, partendo questa volta dai fiori, uno strumento decorativo economico ma in grado di creare grande effetto cromatico e scenografico, rendendo magico lo scorcio di una via, una piccola finestra, o un di angolo del paese. Anche questa è una forma di amore per il proprio paese.”

La partecipazione al concorso è gratuita ed è rivolta a residenti, privati ed associazioni che, a proprie spese vorranno arredare con fiori e piante rigorosamente vere (non sono ammessi fiori di plastica, fiori sintetici o secchi) lo spazio a loro disposizione. Sarà, poi, una commissione composta da tre persone a valutare i lavori dei partecipanti in base a tre criteri: abilità nell’inserire armoniosamente i fiori nel contesto dell’arredamento urbano; originalità nella scelta dei colori e nel loro accostamento; scelta di essenze vegetali, per la durata della fioritura, che possano mantenere più a lungo nel tempo la bellezza del balcone, davanzale, terrazzo e spazio pubblico.

Chi vorrà partecipare al concorso dovrà, entro e non oltre le ore 12 del 27 Luglio 2020, presentare domanda o all’Ufficio Protocollo del Comune o inviando una email a segreteria@comune.sanmichelesal.br.it ovvero alla Pec istituzionale del comune segreteria.comune.sanmichelesal.br@pec.rupar.puglia.it, allegando la documentazione fotografica dell’angolo fiorito, ai fini della valutazione da parte della Commissione.

Sono tre i premi messi in palio dall’Amministrazione: al primo classificato un premio di €300,00, al secondo classificato un premio di €200,00 e al terzo classificato un premio di €100,00. I premi saranno assegnati entro il 15 Agosto 2020.

Sul sito del Comune e sulla App istituzionale è possibile scaricare l’Avviso Pubblico.

.