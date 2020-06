Il Sindacato Cobas ha dichiarato lo stato di agitazione ed uno sciopero generale di tutto il personale Sanitaservice della Provincia di Brindisi per Giovedì 25 Giugno con manifestazione alle ore 9,00 davanti l’Assessorato alla Sanità della Regione Puglia a Bari in via Gentile.

Alle ore 10,30 una delegazione di lavoratori incontrerà il Presidente della Task force sulla occupazione della Regione Puglia, Leo Caroli, che è a conoscenza da tempo delle proposte avanzate dal Cobas ritenute dall’organismo regionale fattibili.

La protesta è realizzata dai lavoratori di Sanitaservice di Brindisi per chiedere alla Regione Puglia di adottare decisioni rivolte ad evitare la fuoriuscita del settore delle pulizie dalla Sanitaservice dovuta ad una strana sentenza del Consiglio di Stato .

Questa sentenza applica stranamente una retroattività delle leggi bocciando la internalizzazione del settore delle pulizie all’interno di Sanitaservice; prevede anche che si svolga una gara per assegnare i lavori alle ditte private.

Ricordiamo che i lavoratori delle pulizie hanno lottato insieme al Cobas per anni per essere stabilizzati dentro Sanitaservice e lasciare allora fuori la ditta Markas.

In un recente incontro con il Sindacato Cobas il Direttore Generale della Asl Brindisi, Giuseppe Pasqualone, ha confermato i tempi molto stretti per la chiusura dello svolgimento della gara e la dichiarazione del vincitore.

Il tempo che rimane per evitare questo scempio è pochissimo , solo la mobilitazione dei lavoratori può evitarlo.

Il Sindacato Cobas da anni ha proposto alla Regione delle soluzioni rivolte ad evitare questa incresciosa situazione ; soluzioni ritenute possibile dagli stessi vertici della sanità Regionale.

Contemporaneamente alle nostre proposte attuabilissime le grandi organizzazioni sindacali hanno proposto nei mesi scorsi alla Regione che i pulitori fossero trasferiti nel tempo nel settore degli ausiliari; in quanto molti degli stessi ausiliari risultavano in un primo momento vincitori del concorso OSS degli Ospedali Riuniti di Foggia.

In seguito ad una revisione della graduatoria provvisoria i titoli presentati dagli ausiliari al concorso sono stati annullati in quanto errati .

I nostri ausiliari si sono ritrovati così in fondo alla graduatoria ufficiale , cancellando così di fatto la becera proposta delle organizzazioni sindacali che le avevano proposte.

Qualcuno però secondo noi già sapeva che quei titoli sarebbero stati bocciati , cosa che il Cobas contestò subito ma purtroppo con poca fortuna.

Resta quindi soltanto da lottare per evitare di uscire da Sanitaservice , così come abbiamo fatto ai tempi di Markas per essere internalizzati .

Per il Cobas

Roberto Aprile