Nel corso del fine settimana, gli agenti del Commissariato di Mesagne hanno operato una serie di controlli presso strutture commerciali e circoli ricreativi.

In particolare, nella tarda serata di sabato gli agenti sono intervenuti in un locale del centro storico, ove un giovane di 26 anni, per futili motivi iniziava ad inveire nei confronti di altro avventore dello stesso locale di 34 anni.

Motivo scatenante della lite era stato un saluto, ritenuto poco educato nella forma, saluto che riceveva il 26enne; questo bastava per sferrare un pugno che colpiva solo di striscio l’altra parte. La vittima, dal canto suo, reagiva con pari veemenza, sferrando un pugno ben assestato che colpiva il suo aggressore.

Nello stesso locale si trovava un poliziotto libero dal servizio ed in compagnia di familiari ed amici, che accortosi della vicenda e conoscendo direttamente le persone, chiamava subito rinforzi e interveniva per dividere le parti. Solo l’aggressore, probabilmente sentendosi gravemente offeso, continuava nella sua condotta aggressiva, arginata però dal personale della Volante rapidamente giunta sul posto, e quindi anche da altri familiari che intervenivano per dividere contendenti.

Nel locale veniva riportata la tranquillità in tempi rapidissimi in particolare per consentire agli altri clienti e ai passanti nella zona, la serena prosecuzione della serata, consentendo altresì all’incolpevole gestore del locale, di svolgere tranquillamente la sua attività economica.

L’aggressore veniva bloccato e, dopo gli accertamenti medici che ne attestavano uno stato di alterazione dovuto ad assunzione di alcool, veniva condotto in Commissariato.

In commissariato era condotta anche la vittima per essere sentita in merito ai fatti oggetto dell’intervento.

Gli agenti stanno valutando anche la posizione di alcuni familiari delle parti presenti sul posto durante tutte le fasi dell’aggressione.