A Tuturano di Brindisi, i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 63enne del luogo, per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. In particolare, l’uomo nel pomeriggio di ieri, all’interno dell’abitazione familiare, all’ennesimo litigio dovuto a questioni di convivenza, ha colpito la sorella con un pugno al naso, causandole una copiosa perdita di sangue, la quale ha presentato denuncia–querela presso la citata Stazione Carabinieri.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari presso un’abitazione diversa da quella di residenza, così come disposto dall’Autorità Giudiziaria.