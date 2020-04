Il Politecnico di Bari, in collaborazione con l’Istituto di Ricerca sulle Acque del CNR di Bari, sta eseguendo uno studio di ricerca finalizzato alla comprensione degli effetti del rischio alluvione nella città di Brindisi.

Con questo lavoro, e con il contributo dei cittadini, si potranno ottenere informazioni utili per prevenire e migliorare la gestione del rischio nelle situazioni di emergenza alluvioni; e si potranno sviluppare strumenti pensati alla salvaguardia delle persone e delle città..

Il questionario è al https://forms.gle/oUM1NSAzhhACZHWN9

Ai sensi dell’art.13 D.Lgs. 30/06/2003 n.196, recante il “codice in materia di protezione dei dati personali”, si ricorda che le informazioni fornite saranno trattate solo per fini di ricerca scientifica garantendo così il più completo anonimato.

E’ infatti in forma anonima. Indaga la percezione del rischio da parte della comunità e la conoscenza in merito alle misure di salvaguardia da adottare in caso di alluvione. È rivolto ai residenti ma anche a chi frequenta la città abitualmente per lavoro o interessi personali. Il fine è comprendere il comportamento della cittadinanza per aiutare i tecnici a predisporre le adeguate misure di salvaguardia. Infatti, i risultati di tale studio verranno messi a disposizione del Comune di Brindisi al fine di supportare la fase di pianificazione dell’emergenza.

I ricercatori hanno, inoltre, creato anche un sito web https://rischioalluvionebrindisi.webnode.it/

Ogni contributo è importante.

Piccola nota di aiuto:

le domande con il cerchio sulle risposte prevedono solo un opzione.

le domande con il quadrato danno la possibilità di più risposte

le domande con scala di valori vanno considerate valutando 1 come risposta molto vicina alla caratteristica iniziale e 7 come molto vicina alla caratteristica finale