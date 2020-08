I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brindisi, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà un 43enne del luogo, poiché, nella serata del 1° agosto, nel corso di un controllo alla circolazione stradale in una via del centro abitato, fermato alla guida di un’autovettura, ha fornito false dichiarazioni sulla propria identità. Nel medesimo contesto è stato accertato che era sprovvisto di patente di guida poiché revocata. Il veicolo è stato affidato in custodia al legittimo proprietario.