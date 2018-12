Dopo il carico di entusiasmo e di pubblico suscitato ieri sera, torna anche oggi la “STREET MAGIC FANTASY”, la parata di Natale nel centro di Brindisi.

Oggi, mercoledì 19 dicembre, il corteo delle mascotte e dei personaggi Disney si metterà in cammino con partenza alle ore 18 da piazza Cairoli. Si dirigerà poi in corso Umberto fino ad arrivare in piazza Vittoria, dove nel cuore del mercatino scambierà i selfie ricordo con i bambini.

Da piazza Vittoria prenderà per corso Roma fino a via Conserva, da dove rientrerà in corso Umberto.

Quaranta personaggi in tutto in parata lungo i corsi per spalancare e realizzare l’immaginario delle favole, dei cartoon e delle storie di animazione Disney, e accompagnare i bambini nel vivo della festa e della magia del Natale. La speciale carovana sarà, infatti, preceduta da una street band in versione natalizia, con la sua frontline di ottoni che suonerà i brani più popolari della tradizione.

L’entusiasmo dei bambini farà il resto, trascinando anche i grandi nei colori della festa, nel suo spirito, nei suoni e negli odori familiari, nel clima che si diffonde con le luci della città.