La pagina facebook “#iononmispengo” promuove in diretta streaming occasioni di riflessione e conoscenza con una modalità virtuale che consente di accorciare le distanze fisiche, garantendo condivisione e approfondimento. “Parliamone in rete” è l’iniziativa in tre appuntamenti a tema che si potranno seguire collegandosi alla pagina “Comune di Mesagne – Io non mi spengo”; sarà possibile rivolgere domande e postare commenti, interagendo con i relatori.

Si comincia il prossimo martedì 26 maggio alle ore 19.30: l’argomento di confronto sarà “Turismo culturale 3.0: tra digitalizzazione e nuove frontiere” sulle prospettive di un settore fondamentale per l’economia territoriale al quale la pandemia ha ridisegnato i confini, impegnando gli operatori coinvolti in nuove sfide in parte legate all’evoluzione nelle conoscenze del virus. Dopo i saluti del sindaco Toni Matarrelli, il consulente alle Politiche culturali e scolastiche, Marco Calò, coordinerà il dibattito tra: Pierangelo Argentieri, presidente di Federalberghi Brindisi; Antonio Prota, Presidente di ADA Travel, provider di servizi integrati per il turismo; Michele Carriero, responsabile dello sportello per l’assistenza alle imprese dell’azienda speciale “PromoBrindisi” della C.C.I.A.A. di Brindisi. L’avvocato Calò ha spiegato la scelta di “continuare a tenere accesa la luce sui settori strategici, auspicando, quanto prima, di tornare ad affrontarli dal vivo”.

Gli appuntamenti proseguiranno mercoledì 3 giugno con la presentazione della raccolta di poesie, pensieri e ricordi di Francesco Simone, mesagnese che vive a Pisa da 27 anni. “Gli angeli suonano il basso”, Marchetti editore, include riflessioni personali sull’amore e sul legame con le proprie origini, senza trascurare fatti di cronaca e costume. Dialogherà con l’autore la giornalista e scrittrice Federica Marangio. Il programma si concluderà martedì 9 giugno, l’argomento riguarderà gli scenari futuri in tema di politiche scolastiche, spiegate attraverso la voce dei protagonisti con riferimento alla metodologia – opportunità e limiti – della didattica a distanza.