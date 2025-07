La riunione prevista, per oggi, in Regione Puglia con parti sociali e Basell è stata rinviata per un impegno concomitante con il Ministero sulla Vertenze ex Ilva. La stessa era stata spostata, dal Presidente della task force Leo Caroli al 10 Luglio, ma in tale data e’ già programmato presso Confindustria Brindisi un incontro tra le Segreterie dei Chimici e un’azienda Chimico-Farmaceutica del Territorio per un altra Vertenza.

Pertanto su richiesta delle parti sociali è stato chiesto di riprogrammare l’incontro a data da concordare.

Da oggi, dichiara Antonio Frattini Segretario Regionale della Filctem CGIL Puglia, si ferma il Cracking di Priolo di Versalis, in anticipo rispetto alla data prevista di fine 2025, pertanto da subito i petrolchimici italiani non avranno più produzioni italiane di Etilene e Propilene e bisogna ricercare da subito sui mercati esteri la materia prima per garantire il funzionamento degli impianti di chimica di base del Paese.

Questa era una delle motivazioni che hanno portato la FILCTEM e la CGIL a non sottoscrivere il Protocollo Ministeriale dello scorso 10 Marzo, con la fermata dei Cracking italiani non ci sono garanzie per la chimica di base italiani.

Basell adesso deve ricercare le soluzioni industriali per mantenere in vita l’impianto PP2 di Brindisi, continuando ad alimentarlo via nave così come già predisposto dopo la fermata del Cracking di Brindisi, garantendo l’impegno sottoscritto subito dopo la fermata dell’impianto P9T, le produzioni a Brindisi ci sono e bisogna confermare e rafforzare l’impianto.

Antonio Frattini

Segretario Regionale FILCTEM Puglia