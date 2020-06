Colpo in Puglia con il SuperEnalotto nel concorso di martedì 23 giugno. Il “6” è sfuggito di un soffio a un giocatore di Brindisi, che però ha sfiorato uno dei “5” più ricchi dell’anno, da 152.973,83 euro: la schedina vincente, riporta Agipronews, è stata convalidata nella tabaccheria di via Aldo Moro 47. La caccia al “6” riprenderà nel concorso di domani, con il premio di prima categoria che ora vale 54,7 milioni. L’ultima sestina vincente è stata centrata il 28 gennaio 2020, con 67 milioni di euro finiti ad Arcola (La Spezia), mentre in Puglia l’ultimo “6” è quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014 a Bari.