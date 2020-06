“Il tavolo tecnico per la chimica, insediato per la prima volta stamattina e voluto fortemente dall’Amministrazione comunale, ha centrato un obiettivo importante: Brindisi e il suo futuro ritornano al centro del dibattito politico nazionale e regionale.

Il pieno accoglimento, soprattutto da parte dell’azienda Eni Versalis, delle proposte avanzate nei giorni scorsi dal sindaco Riccardo Rossi rappresenta un passo fondamentale verso un nuovo futuro per l’impianto di Brindisi ed in generale per tutte le aziende che operano nel petrolchimico. Il monitoraggio della qualità dell’aria con la previsione di un sistema di centraline interne ed esterne a controllo Arpa e l’impegno a ricercare tutte le tecnologie più avanzate per potenziare la linea di produzione per ridurre così blocchi produttivi ed emissioni sono risultati che aprono scenari impensabili fino a qualche settimana fa.

Gli investimenti per la sostenibilità ambientale della produzione industriale, così come auspicati da tutte le Istituzioni presenti all’incontro a partire dalla rappresentanza della Regione Puglia, sarebbero un chiaro segnale di attenzione ed una garanzia per la tutela della salute e per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

Sono proprio questi gli impegni chiari che ci aspettiamo dalle “aziende di Stato” che sono insediate sul nostro territorio: più lavoro e più ambiente.

Siamo consapevoli che non sarà un percorso breve ma la visione politica e la serietà degli interlocutori può realmente rappresentare una nuova prospettiva di sviluppo compatibile con gli intendimenti “green” alla base del nuovo corso dell’Unione Europea”.

Francesco Cannalire

Segretario Cittadino PD Brindisi