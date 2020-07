Esordio positivo esterno per i ragazzi del Circolo Tennis Brindisi che ieri (domenica 5 luglio), nella prima giornata del Campionato Nazionale a Squadre di Serie B Maschile, si sono imposti per 4 a 2 sui padroni di casa del Circolo Tennis “Simmen” di Barletta.

Sei gli incontri disputati (4 singolari e 2 doppi) e una prima vittoria da tre punti per i biancazzurri che, sul 2 a 2 al termine delle competizioni individuali, sono riusciti a spuntarla aggiudicandosi i due doppi regolamentari.

Nei singolari: Omar Brigida (Brindisi, classifica 2.4) ha battuto Domenico Scelzi (Barletta, classifica 2.6) 7-6/6-4; Matteo De Vincentis (Brindisi, classifica 2.4) ha battuto Alessio Savoldi (Barletta, classifica 2.4) 6-3/6-4; Maciej Rajski (Brindisi, classifica 2.3) è stato sconfitto da Giuseppe Tresca (Barletta, classifica 2.2) 6-4/7-6; Matteo Giangrande (Brindisi, classifica 2.5) è stato sconfitto da Francesco Antonio Faggella (Barletta, classifica 2.6) 7-5/6-4.

Nei doppi: De Vincentis/Brigida (Brindisi, entrambi 2.4) hanno battuto Tresca/Scelzi (Barletta, classifica 2.2 e 2.6) 6-3/6-4; Rajski/Giangrande (Brindisi, classifica 2.3 e 2.5) hanno battuto Savoldi/Faggella (Barletta, classifica 2.4 e 2.6) 6-2/2-6/12-10.

«Portiamo a casa una bellissima vittoria – ha affermato nel post gara Vito Tarlo, capitano del C.T. Brindisi -. Giocare la prima di campionato in trasferta con questo caldo, dopo i mesi di stop forzato a causa del lockdown, non era facile. È un successo importante, un inizio entusiasmante. I match sono stati tutti molto combattuti: ottime le prestazioni in singolare di Brigida e De Vincentis che ci hanno trascinato subito in vantaggio per 2 a 0. Dopo il pareggio al termine delle competizioni individuali, benissimo abbiamo fatto nei due doppi vinti, annullando nell’ultimo, quattro match point. Siamo molto contenti. Adesso, come è giusto che sia, ci godiamo velocemente questa vittoria, prima di preparaci per la prossima gara».

Domenica prossima (12 luglio), alle 15, turno casalingo per i biancazzurri che affronteranno gli ospiti del Circolo Tennis Maglie.