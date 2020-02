Altra importantissima vittoria per la prima squadra in casa contro il CTT Molfetta “Dream Team”: tre punti su tre di Nicola Giove e due su due di Enrico Saitta chiudono il risultato sul 5-2.

Nell’impianto amico in Via Dei Mille, Enel TT Brindisi difende il fattore campo grazie a l’en plein dei suoi due alfieri Nicola Giove (3-2 su Boffoli, 3-0 su Bassi, 3-2 su Scardigno) ed Enrico Saitta (3-1 su Bassi e 3-1 su Scardigno), fissando il punteggio sul 5-2. I due punti ospiti sono entrambi a danno di Renato Lenti, che soccombe per 3-0 da Scardigno e 3-1 da Boffoli.

Il punteggio finale mostra un divario forse più ampio di quanto si sia effettivamente visto in campo, in quanto diversi incontri sono stati molto incerti e combattuti fino all’ultimo punto. In ogni caso la squadra brindisina si prende una bella boccata d’ossigeno affiancando nel punteggio proprio il CTT Molfetta “Dream Team” a 8 punti, e di fatto superandolo in virtù del vantaggio negli scontri diretti, avendo vinto entrambi i match di andata e ritorno, raggiungendo la 5^ posizione provvisoria e guardando con un pizzico di ottimismo in più verso il finale di campionato.

UFFICIO STAMPA ENEL TT BRINDISI